В Хабаровске проходит родительский день Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 11 мая, в краевой столице отмечается Родительский день (Радоница). Некоторые хабаровчане решили посетить погосты и прибраться там еще вчера, 10 мая. Из-за этого путь на Центральное кладбище и погост у Матвеевки заполонили машины. Вчера и сегодня въезд на территории кладбищ для частных автомобилей закрыт.

В преддверии Родительского дня активизировались продавцы искусственных цветов. Так, на Центральном рынке открыто несколько точек продажи цветов.

Искусственные цветы можно купить за 50 рублей Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Сегодня утром приходили люди, покупали цветы, но основной поток прошел на прошлой неделе. Ценовой диапазон у нас очень доступный. На нашей точке цветы продаются от 10 до 350 рублей. За 30 рублей, например, можно купить одну пластмассовую гвоздичку. Дороже стоят те букеты, которые больше всего похожи на настоящие цветы, - рассказала Кристина, продавец павильона с искусственными цветами.

На Центральном рынке цены везде примерно одинаковые. В среднем обычный букет из пяти-семи бутонов можно купить за 50 рублей. Есть варианты и для тех, кто предпочитает живые цветы. В огромном павильоне со свежими овощами можно купить живые гвоздики.

Живые цветы от 70 рублей Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Как такового ажиотажа не было. Некоторые люди, конечно, покупали живые цветы. Чаще всего на Родительский день берут красные гвоздики, белые или красные розы, а также кустовые хризантемы. Для такого события выбирают цветы цвета скорби. Дешевле всего стоят гвоздики - 70 рублей, - рассказал Камран, продавец павильона с живыми цветами.

Цветы можно купить и на территории кладбища. Однако традиционно цены там выше средних.