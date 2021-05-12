Трое жителей Хабаровского края погибли в пожарах за 10 дней

Нарушителей правил в пожароопасный период будут привлекать к административной ответственности Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За первую декаду мая в Хабаровском крае произошло больше 400 пожаров. Несмотря на то, что эта цифра снизилась на 30%, жертвы все же есть. К несчастью, в пожарах погибли люди - трое жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Почти 80 процентов возгораний - это пожары на открытых территориях, горение мусора, палы травы, - говорит Алексей Яковлев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы. - Около 140 рейдов провели сотрудники ведомств за это время. Беседы провели с тремя тысячами жителей, 26 из них были привлечены к административной ответственности.

В этот период пожаров было гораздо меньше, специалисты связывают причину снижения с дождливой погодой и установкой временных постов пожарных на островах. Весь край держат на особом контроле в пожароопасный период.

Пожарные оперативно ликвидировали пять возгораний травы за майские праздники. Быстрая реакция помогла не допустить распространение огня дальше. Спасатели продолжают неустанно работать с людьми, объяснять и инструктировать их о поведении, в том числе если пожар все же случился.

Сейчас на территории края категорически запрещено применять открытый огонь, то есть разводить костры, жечь сухостои и мусор. В противном случае нарушителей будут наказывать, в том числе рублем.