В Хабаровске стартовал международный турнир по боксу памяти Константина Короткова Фото: Максим МОЛОТОВ

11 мая в Хабаровске стартовал традиционный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Событие насколько традиционное, настолько и долгожданное.

КАТЕГОРИЯ «А»

Пандемия внесла и на ринг свои коррективы - некоторые страны не смогли прислать своих спортсменов, но состав впечатляет. Полторы сотни бойцов обоего пола из 18 государств. Впервые в Хабаровск пожаловали боксеры с Черного континента - из Камеруна и Кении. Африку будут защищать и признанные участники - Алжир и Марокко. Доминиканская Республика прислала юношу и девушку, это вообще прецедент. Европа и Азия представлены Эстонией, Республикой Беларусь, Польшей, Сербией, Латвией, Молдовой, Швецией, а также Израилем, Азербайджаном, Узбекистаном, Японией, Киргизией, Южной Кореей, Казахстаном и Монголией. Россию на соревнованиях представляют 23 спортсмена, среди них есть и хабаровчанин. За край выступает Денис Парилов. Соревнования продлятся до 15 мая.

В Хабаровске стартовал международный турнир по боксу памяти Константина Короткова Фото: Максим МОЛОТОВ

Крупное спортивное событие собрало в краевой столице именитых и почетных гостей. Прилетели олимпийские чемпионы по боксу Вячеслав Яновский и Шамиль Сабиров, дважды олимпийский чемпион Олег Саитов, семикратный чемпион мира Орзубек Назаров.

Бои проходят в десяти мужских и пяти женских весовых категориях.

Торжественное открытие включало в себя приветственную речь заместителя председателя Законодательной думы Хабаровского края Геннадия Мальцева, парад команд-участниц и исполнение государственного гимна России.

В Хабаровске стартовал международный турнир по боксу памяти Константина Короткова Фото: Максим МОЛОТОВ

- Международный турнир памяти Константина Короткова имеет категорию «А» и является одним из самых представительных в дальневосточном регионе. Это спортивное событие традиционно собирает сильнейших боксеров со всего мира. Уровень турнира близок к мировым соревнованиям. Сегодня у нас 18 команд, из-за пандемии многие не смогли приехать, но и это уже хорошо. После соревнований ребята разъедутся по домам и станут рассказывать о турнире, о Хабаровске, о Хабаровском крае у себя дома, - прокомментировал Валерий Лебеда, председатель хабаровской краевой федерации бокса.

БЫСТРОТА И ИМПРОВИЗАЦИЯ

Площадка универсального краевого спортивного комплекса стадиона имени Ленина в первый день соревнований увидела десять поединков. Буквально первый же бой в весовой категории 52 килограмма между азербайджанцем Масуда Юсифзаде и представителем России, боксером из республики Саха (Якутия), Николаем Григорьевым как бы задал ритм единоборств. Бой получился очень техничный, напряженный, эмоциональный. Оба спортсмена выкладывались на полную катушку, сопровождая сочные удары выкриками. Команды поддержки реагировали на каждый проведенный прием ревом и аплодисментами. В принципе, силы оказались равными, но победу все же отдали Масуду Юсифзаде - он выиграл по очкам.

Не менее яркие эмоции зала и даже рефери на ринге вызвал поединок в весе 57 килограммов японца Томо Тсубои и Антона Черномаза из Республики Беларусь. Оба парня - титулованные спортсмены. Тсубои имеет титул, равный нашему «мастеру спорта». Черномаз - вообще чемпион своей республики. Рубились парни не по-детски. Несмотря на то, что белорусу удалось уронить японца на пол, победу все же присудили представителю Страны восходящего солнца.

В Хабаровске стартовал международный турнир по боксу памяти Константина Короткова Фото: Максим МОЛОТОВ

- Антон дрался очень профессионально и выверено. Он прекрасно держит удар, и у него отменная реакция. У нас с ним разные школы бокса. Европейская делает ставку на тактику и технику. Восточная - на быстроту и импровизацию. У обоих есть свои преимущества, - признался после боя Томо Тсубои.

В третьем бое между спортсменом из Узбекистана Хасанбои Латибахиновым и азербайджанцем Умидом Рустамовым победил последний. Здесь силы были равные, но техника Умида оказалась изощреннее.

Два российских спортсмена - Бахтовар Назиров из спортивного клуба «Динамо», чемпион европейских Олимпийских игр и бурят Альберт Гатаиллин - победитель первенств ДФО 2020-2021 годов также сражались примерно на одном уровне. Победу присудили первому - он показал больше опыта, что закономерно.

В категории 63 килограмма оказался интересным бой белоруса Егора Курбанова с чемпионом Эстонии 2020 года Семеном Каманиным. Похожие друг на друга как родные братья, парни боксировали почти без эмоций. Классический бокс, профессиональный, без кривляний, без лишней суеты. Эти раунды показали, насколько может быть напряженным внутреннее содержание поединка. Это, скорее, борьба энергий, чем кулаков. В итоге почти не титулованный Курбанов победил признанного Каманина с небольшим перевесом по технике.

Следующими в той же весовой категории бились боксер из Узбекистана Мужибилло Турсунов, недавно выигравший финал чемпионата своей страны, и Надир Абделхак, член олимпийской сборной Марокко. В третьем раунде Турсунов провел классический нокдаун и вырвал победу.

ПОЯСА И МЕДАЛИ

Наверное, самый зрелищный бой был явлен зрителям россиянином Тиграном Узляном и представителем Доминиканской республики Леонелем Де Ло Самтосом. Эти двое - мосластые, подвижные, высокие - бились буквально на пределе возможного. Три раунда были наполнены сложнейшими приемами, коварнейшмими ударами в корпус, запутанной тактикой перемещения по рингу. Несколько раз зрители вскакивали с мест - казалось, вот-вот - и нокаут. Но нет, выдержали оба. Перед объявлением победителя Де Ло Самтос размашисто перекрестился. Не помогло - победил Тигран. Чуть позже один из болельщиков доминиканца по имени Ноэль Нивес написал в комментарии к трансляции: «El Dominicano ganó y le quitaron la pelea que disparates» (Доминиканец победил, и у него отняли бой, который он устроил). Что ж, парня можно понять.

В Хабаровске стартовал международный турнир по боксу памяти Константина Короткова Фото: Максим МОЛОТОВ

Завершился первый день соревнований боем в весовой категории 81 килограмм молдаванина Андрея Кирьякова и белоруса Алексея Алферова. Оба чемпиона своих государств, оба одного возраста - по 21 году. Тяжеловесы сражались ровно, спокойно и рассудительно. Победу присудили Алферову.

Финальные бои пройдут 15 мая. В этот раз впервые победителям будут вручаться чемпионские пояса, а не просто медали. Призовой фонд всех весовых категорий турнира - более двух миллионов рублей.

Напомним, впервые турнир Короткова в Хабаровске прошел в 1961 году. Он исчезал в силу разных причин и только в 1998 по инициативе федерации бокса Дальнего Востока был возрожден и дорос и до международного уровня.

В Хабаровске стартовал международный турнир по боксу памяти Константина Короткова Фото: Максим МОЛОТОВ

Сам Константин Коротков был известным боксером. В 1940 его призвали в ряды Красной армии, служил он в Хабаровске. До 1943 года Константин проходил службу в Хабаровском гарнизоне и выступал на ринге. В те годы он являлся бессменным чемпионом города, края и Дальневосточного фронта. Он воевал, участвовал в боях. 20 декабря 1943 года Константину Короткову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он погиб в бою 6 апреля 1945 года на подступах к городу Поттенштейну в звании старшего лейтенанта.