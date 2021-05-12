Из-за стрельбы в школе №175 в Казани в учебных заведениях Хабаровска введен режим повышенной готовности Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 12 мая, зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов объехал несколько городских школ. Он проверил режим повышенной готовности, который ввели после стрельбы в школе №175 в Казани.

- Выбор пал на те школы, которые имеют свои особенности и проблемы. Например, школа №13 является одной из самых старых в Хабаровске. Она открылась в 1938 году. А в школе №30 обучается большое количество учеников - 1800, - рассказал Евгений Никонов.

ЛИШНИЕ НЕ ПРОЙДУТ

Первой Евгений Никонов, министр образования края Виктория Хлебникова и представители правоохранительных органов посетили школу №13. Уроки на момент визита у ребят еще не закончились, а некоторые младшеклассники только подошли на занятия во вторую смену. При виде телевизионных камер и высоких гостей младшие ребята начали весело приговаривать: «Нас сегодня по телевизору покажут».

Из-за стрельбы в школе №175 в Казани в учебных заведениях Хабаровска введен режим повышенной готовности Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- У вас все хорошо в школе? - спросил у учеников школы №13 Евгений Никонов.

- Да, - дружно протянули ребята.

Первое, что обрадовало Евгения Леонидовича и Викторию Георгиевну в здании школы №13 - решетка. Она установлена перед постом охраны.

- В нашу школу не сможет пройти случайный прохожий или даже родитель. Эта решетка разделяет основные помещения от предбанника. Вахтер открывает дверь ключом и впускает только тех, кто обучается в школе. Ученики заходят по распоряжению учителя и согласно расписанию уроков, - объяснила Елена Маркиза, исполняющая обязанности директора МАОУ «СШ №13».

В школе №13 на входе установлена решетка Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как уточнила Виктория Хлебникова, ранее она посещала школу во время одного из экзаменов, но пройти без директора не смогла. Вахтеры попросту не пропустили ее. Чтобы обеспечить безопасность детей в условиях повышенной заполняемости и работы в две смены, в школе №13 на входе дежурят администратор, учитель и вахтер. По периметру здания установлены камеры видеонаблюдения, а на вахте есть специальная тревожная кнопка.

В свою очередь Евгений Никонов отдельно поднял вопрос введения специальных «Карт школьников».

- Родителю приходит на телефон сообщение каждый раз, когда школьник входит или выходит из школы. Эта система позволяет быть в курсе передвижений ребенка, - объяснил Евгений Леонидович.

Не на всех окнах решетки открываются Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Если решетка на входе чиновников порадовала, то решетки на окнах - огорчили. Как выяснилось, не все из них открываются.

- Надо решать этот вопрос. Решетки нужно заменить на распашные. Но вообще, хорошей системы видеонаблюдения было бы достаточно, - отметил зампред.

Директор школы №13 рассказала о работе психолога с детьми Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Кроме того, Елена Маркиза рассказала, что в этом году в школу был трудоустроен новый высококвалифицированный психолог, который проводит работу со всеми учениками.

- Последнее тестирование показало, что в нашей школе некоторые из ребят находятся в депрессивном состоянии. Мы мониторим ситуацию и пытаемся решить ее с помощью инструментов дополнительного образования, - пояснила Елена Маркиза.

НАЙДЕМ ЛАЗЕЙКУ?

А вот в школу №30 сначала решили пробраться журналисты. Корреспондентка местного телевидения отправилась на разведку и попыталась пройти в школу без пропуска и специального разрешения. Охранник в версию девушки о том, что она некогда училась в школе и хочет посетить бывшего учителя, не поверил. Затем журналисты попробовали пройти через дополнительный вход сбоку, который был открыт для строителей. И хотя никто из людей девушку не остановил, и предбанник она преодолела, двери в основное помещение оказались заперты. Обойдя здание со всех сторон, уязвимых мест не было обнаружено. Школа №30 оказалась неприступной как для обычных прохожих, так и для родителей.

Журналисты попытались пробраться в школу №30 Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Ежедневно у нас дежурит один охранник. У него есть доступ к камерам видеонаблюдения и кнопке, он же вместе с дежурными учителями проводит термометрию, а также дезинфекцию рук. На входе у нас установлена рамка металлоискателя. Все входы переделаны под магнитные замки. Когда срабатывает сигнализация, они автоматически открываются, - рассказала Наталья Сухова, директор МБОУ «СОШ №30».

Также руководитель школы уточнила, что в учебном заведении работает два профессиональных психолога - один со старшим звеном, второй с младшим.

- Естественно, у нас есть ученики, которые находятся в сложном состоянии. С каждым мы работаем комплексно. Подключаем классного руководителя, родителей, - объяснила Наталья Сухова.

Решетки установлены на окнах и в школе №30 Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В конце объезда Евгений Никонов подчеркнул, что проблем в школах существует немало: переполненность, старый ремонт, текущие крыши, отсутствие хорошо оборудованного помещения для приема пищи. Однако это все не мешает школам следить за безопасностью детей.

По периметру школы №30 установлены камеры видеонаблюдения Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Даже в этих условиях в школах установлены кнопки, есть четкая система, по которой в здание не может проникнуть посторонний человек. Есть понимание у руководства школ, что нужно делать, чтобы в такую ситуацию, как в Казани, не попасть. Мы, конечно, понимаем, что случиться может все. Меня порадовало, что школьников тестируют и внимательно следят за их психологическим здоровьем. Конечно, сейчас нужно увеличивать время, направленное на патриотическое и духовное воспитание детей. Отдельно хотелось бы отметить, что в текущей ситуации давно пора изменить правила выдачи лицензий на оружие. До 21 года делать этого не нужно. Психологи должны тщательнее следить за тем, кому и для каких целей выдается разрешение, - заключил Евгений Никонов.