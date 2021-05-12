Карантин введен в поселке Алонка Хабаровского края Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 12 мая, на оперативном штабе по коронавирусу министр здравоохранения региона Юрий Бойченко сообщил об увеличении коечного фонда и введении карантина на территории поселка Алонка Верхнебуреинского района.

- На сегодняшний день в регионе развернуто 469 коек. Загруженность фонда составляет 81,7%. В связи со вспышкой коронавируса в поселке Алонка, 14 новых коек открыли в Верхнебуреинской ЦРБ. Кроме того, еще десять коек открыто в городской больнице №2 Комсомольска-на-Амуре, - рассказал Юрий Бойченко.

В поселке Алонка Верхнебуреинского района на 12 мая коронавирус обнаружен у 28 человек. Среди заболевших в основном работники РЖД и коммунальной сферы, врач ФАП, персонал школы, школьники, дошкольники, пенсионеры. Девять из них, все старше 60 лет, находятся в инфекционном госпитале при ЦРБ. На самоизоляции 33 человека из числа контактных.

- К сегодняшнему дню мы уже протестировали 215 жителей поселка Алонка. Население поселка небольшое - 392 человека. Нам осталось протестировать всего 10% населения. Сделать это сейчас мы не можем, так как жители отсутствуют. Многие уехали в тайгу на охоту и рыбалку, а также в отпуска. Все тесты отправлены в Хабаровск, результаты ждем к пятнице. Кроме того, в поселок уже выехала специализированная бригада, которая займется обработкой территории Алонки. С пятницы планируется установка поста ГАИ, пересечь который не смогут жители поселка с положительным результатом теста на коронавирус. На период карантина вакцинация в поселке приостановлена, - сказал Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района.

Напомним, что в поселке Алонка накануне заболела семья из шести человек. В результате число заболевших в поселке достигло 28 человек.