Акция памяти погибших казанских школьников прошла в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

Сегодня, 12 мая, в Хабаровске возле центрального входа в парк «Динамо» собралось около 500 человек, чтобы почтить память 11 человек, погибших вчера в казанской школе №175.

Пришло множество представителей татарской диаспоры, многие с семьями. К дорожному «карману» напротив входа в парк подогнали несколько микроавтобусов с цветами – их раздавали всем желающим. Женщины в белых платках, подростки, суровые мужчины в национальных головных уборах держали таблички «Казань, Хабаровск с тобой». Взрослые не скрывали слез.

Акция памяти погибших казанских школьников прошла в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

- Не нахожу оправдания этому молодому студенту, который устроил побоище. Ни одна религия в мире не сможет встать на его сторону. Конечно, медицина еще скажет свое слово – страдает ли он психической патологией или нет. Но как бы там ни было, его поступок – вне нравственных категорий, - поделился Салават Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, академик российской академии естественных наук, инициатор создания национально-культурной автономии татар в Хабаровске.

Акция памяти погибших казанских школьников прошла в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

Возложить цветы к фотографии с горящей свечой в память о невинно убиенных пришли первые лица мусульманских религиозных организаций Хабаровска.

Акция памяти погибших казанских школьников прошла в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

- Это страшное несчастье для всех, не только для мусульман. Такие преступления не имеют национальности и конфессиональной принадлежности. Убиты дети, погибла закрывавшая их собой молодая учительница. Тем более тяжело, что все это произошло накануне светлого и всеобщего мусульманского праздника Ураз-байрам. Мы оплакиваем жертв. Мы молимся за выздоровление всех пострадавших в этой ужасной трагедии, - сказал муфтий Ахмад Хазрат Гарифуллин, председатель духовного управления мусульман Дальнего Востока.

Акция памяти погибших казанских школьников прошла в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

Вереницами, по классам и школам к заваленным красными цветами воротам парка подходили подростки и учителя. Разбившись на группки пришедшие обсуждали, что же могло стать причиной расправы 19-летнего казанца над школьниками. Большинство сходилось на том, что всему виной мог стать идеологический вакуум современного образования и воспитания.

Акция памяти погибших казанских школьников прошла в Хабаровске Фото: Максим МОЛОТОВ

- Конечно, все мы переживаем и скорбим. Но в то же время понимаем, что нам нужно проводить огромную работу по воспитанию молодежи. Потому что, какая бы не была религия, общие ценности у нас одни. Мы – люди. И ценности у нас человеческие. Они просты, их нужно доносить до молодых, прививать их. Уважать других, любить людей, жить мирно на этом свете, оказывать помощь нуждающимся. Сегодняшняя же ситуация доказывает нам, что пропаганда этих ценностей не проводится. Молодежь воспитывается на играх. Мое мнение – нужно время от времени, хотя бы раз в месяц давать молодым слушать мудрых людей, которые поделятся с ними своим опытом и видением человеческого общества, каким оно должно быть. Пусть это будут элементы духовного воспитания. Так было тысячелетиями. Вы посмотрите – сегодня сюда пришли и мусульмане, и православные, и вообще атеисты. Людей объединило горе. Объединило духовное понимание – так как в казанской школе быть не должно. Ни в коем случае, - поделился Рамазан Хазрат Алиев, полномочный представитель Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Азиатской части России по ДФО.

Скорбящие зажгли десятки свечей. Несколько добровольцев остались у ворот парка «Динамо» на всю ночь.