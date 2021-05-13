Стриптиз на десерт: хабаровская «Триада» устроила зрелищный ужин

Артисты гостя с ложечки кормили... Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

«Ужин на сто персон» - казалось бы, вполне светское название для званого ужина, предполагающее сбор интеллигенции с их льстивыми беседами и политическими обсуждениями. Но нет. Так сейчас звучит название уникального спектакля-клоунарии, который проходит в хабаровской «Триаде». Посетители арт-кафе театра не просто идут сюда перекусить в уютной обстановке, а непременно посмотреть грандиозное зрелище.

Что в меню: салат «Сильвия» - собака под шубой, ухуахуа «Старик и море» - акулы, фаршированные марлином, реминорсалат «Мажор» и множество других изысканных блюд на любой вкус. Только вот загвоздка… Не факт, что клиенту подадут именно то, что он заказал, потому что названия с содержимым блюда вообще никак не связаны.

Это не бомба, там просто сосиску в тесте греют Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Погружение в атмосферу фантастического ресторана начинается со входа в театр, где гостей встречают и обеспечивают специальным меню. Спектакль уже идет, и зритель волей-неволей становится его участником с первых минут. Тем временем в атмосферном фойе один из посетителей арт-кафе уже изрядно «употребил» и почти уснул за столом… Ну а пока голодный до хлеба и зрелищ народ делает первые заказы, артисты уже вовсю отрываются.

Не дал умереть с голоду - получи награду и памятное фото Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Понеслось! Красотка-уборщица чуть было не увела мужа одной из зрительниц, при этом с легкостью «разведя» мужчину на новые шубку, шапочку и сапожки. Побывал в ресторане горе-гипнотизер, японская семья, бедный алкашонок и целый оркестр, который «работал», если один из гостей терял настроение.

Вишенкой на торте стал самый что ни на есть - стриптиз! На видеоролике запечатлен шикарный танец троих умопомрачительных мужчин. Женская аудитория равнодушной точно не осталась.

Заслуженный артист России, директор театра и по совместительству шеф-повар арт-кафе Вадим Гогольков рассказал, что театру хотелось найти какую-то новую, острую форму. Тогда пришла идея создать арт-кафе и «Ужин на сто персон».

- Мы время от времени занимаемся такими «смешными» спектаклями, в свое время было у нас блин-шоу, сейчас идут «Дворюги». В «Ужин» вошли номера из разных постановок, - говорит шеф-повар-директор.

Триада - очень уютный и атмосферный театр Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вадим Гогольков добавил, что такой формат - клоун-мим-шоу - у зрителей достаточно востребован, людям нравится.

В финале народ аплодировал артистам стоя. В подтверждение слов директора гости восторженно отозвались о постановке.

- Мы периодически ходим на подобные спектакли, эмоции всегда классные. Артисты с первой минуты заставляют улыбаться, - говорит Наталья, в «Триаду» она пришла в компании с подругой. Девушки особенно отметили красивый мужской танец.

- Смело, ярко, зажигательно! - подытожили зрительницы.