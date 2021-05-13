Дневник хабаровчанки: как изменились цены в марте 2021 года

Как изменились цены в марте 2021 года Фото: Комсомольская правда

Экономисты Отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России сообщают, что годовая инфляция в Хабаровском крае в марте 2021 года ускорилась на 0,3 пункта, до 5,1%, оставаясь ниже, чем в целом по России (5,8%) и Дальневосточному федеральному округу (5,3%). Динамика инфляции в регионе складывалась под влиянием проинфляционных факторов: федерального — сохраняющегося давления со стороны издержек, а также регионального — временного снижения предложения овощей.

Напомним, «КП» – Хабаровск» вместе со специалистами Банка России в конце 2020 года начали анализировать изменение цен в крае. Наблюдения отражают «Дневники хабаровчанки». Рассмотрим, как же изменились цены на отдельные товары в марте 2021 года по сравнению с мартом прошлого года.

09:00. Наконец-то пришла весна, потеплело, за окном звонко поют птицы! Отличное настроение и хочется порадовать себя стильными обновками. Решено, отправлюсь по магазинам. Кроме того, вечером жду гостей, и надо купить продуктов к ужину.

11:00. Бутики женской одежды и обуви. А вот и подходящая для меня ветровка. Теперь нужно подобрать к ней закрытые туфли. За год они немного прибавили в цене (+0,7%). Рост цен связан с восстановлением спроса на одежду и обувь, ведь большая часть населения вернулась с дистанционного формата обучения и работы к обычному. Помимо этого, у продавцов увеличились логистические издержки на фоне удорожания моторного топлива.

13:00. Магазин спортивных товаров и одежды. Подруга давно уговаривает присоединиться к ее утренним пробежкам по набережной. Кроме того, пора купить собственный велосипед, чтобы не брать его постоянно в аренду. Зайду посмотрю цены на спортивную одежду и инвентарь. Хм, новые спортивные костюмы в марте этого года по сравнению с прошлым годом подорожали на 2,2%, кроссовки – на 0,7%, а велосипеды выросли в цене на 1,4%. В спортивных товарах высока доля импорта, и на них сказалось произошедшее ранее ослабление рубля.

14:00. Продуктовый магазин. На ужин с друзьями запланировала запечь в духовке свинину с помидорами и сыром. Для блюда на 4 порции мне понадобится: 800 граммов свинины бескостной, 2 помидора, 150 граммов сыра, 4 столовые ложки сметаны, 4 зубчика чеснока, по щепотке зелени, соли и черного перца. Итого стоимость такого ужина обойдется примерно в 570 рублей — это на 3,3% больше, чем годом ранее. Здесь снова сказалось произошедшее ранее ослабление рубля, ведь часть свежих томатов завозится из других стран. Да и кормовые добавки, лекарства для свиней и коров импортные, вот и подорожали мясо, сыр и сметана. Зато чеснок по сравнению с мартом 2020 года стал дешевле, ведь годом ранее цены на него заметно выросли из-за ажиотажного спроса на фоне пандемии.

18:00. Встреча с друзьями. Ужин пришелся всем по вкусу. В ходе беседы я поделилась своими мыслями: «Вопреки разговорам о высокой инфляции, я сегодня увидела, что цены на различные товары ведут себя по-разному. А еще поняла, что цены очень сильно зависят от нашего спроса. Когда создаем ажиотаж вокруг чего-то, как было с чесноком, цены сразу взлетают, а когда не спешим все массово обновлять гардероб – цены на одежду и обувь растут умеренно. Давайте посмотрим в Интернете, а что будет с ценами дальше?»

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем» – указано на официальном сайте Банка России.

Отлично! Теперь мы знаем, как изменятся цены в будущем и сможем учесть эту информацию, принимая важные финансовые решения.