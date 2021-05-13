Хабаровчане не хотят, чтобы Центробанк менял дизайн пятитысячной купюры. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новая волна высказываний хабаровчан в соцсетях коснулась идеи редизайна пятитысячной купюры. Напомним, на новых банкнотах с 2022 года по решению Центробанка будут изображены Новосибирск, Пятигорск, Нижний Новгород и Екатеринбург, а на обороте - достопримечательности округов. То есть Хабаровск после этой модернизации полностью исчезнет с банкнот.

Когда эту новость обнародовали в марте 2021 года, хабаровчане резко высказались против редизайна банкноты и выступили с требованием оставить все как есть. И вот, в соцсетях снова обсуждают эту тему.

Хабаровчане не хотят, чтобы Центробанк менял дизайн пятитысячной купюры. Фото: скриншот

Одним из инициаторов опроса по поводу редизайна банкнот стал Николай Рожков, начальник краевого штаба «Юнармия».

- Друзья мои, хочу услышать вашу точку зрения на происходящую ситуацию, особенно тех, кто живет в моем и нашем любимом городе воинской славы Хабаровске. Недавно наткнулся в интернете на официальное заявлении пресс-службы Центробанка о плане выпуска в обращение модернизированных банкнот Банка России. В пресс-релизе говорится, что в 2021–2025 годах Банк России продолжит плановую модернизацию банкнот Банка России. Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения. "Прекрасные решения!" - подумал я, но заострил свое внимание на цифре 5 000 – где значится Уральский Федеральный округ, отображаемый на банкноте. Подумал, что опечатка, не может быть, Хабаровск родненький с достопримечательностями был на купюре и я всегда с гордостью говорил, что Хабаровск изображен на самой большой купюре. Но недавно увидел статью на одном из порталов, где более подробно описано, что "Хабаровск функционеры Центробанка решили поменять на Екатеринбург". Екатеринбург прекрасный город, у меня много друзей живет в нём и этот город тоже достоин быть увековечен на купюре ЦБ, но Хабаровск, мой город тоже удостоен этого права. Город с Большой буквы! Зачем стирать историю и менять права. Как считаете? Хабаровск должен остаться на 5000 купюре или была не была, пусть что будет. Пишите комментарии, что думаете по этому поводу, - написал в своем инстаграм-аккаунте Николай Рожков.

Реакция последовала незамедлительная. Пользователи соцсети начали высказываться, что они думают по этому поводу. Вот примеры нескольких комментариев к посту:

- Согласен! Только Хабаровск, - ipodoliakin

- Они просто готовятся к выпуску 10-тысячной купюры и приберегли мост через Амур для нее, - ksenia_belokurova

- Как жителю Хабаровского края, мне немного обидно, но как житель России считаю изображение Екатеринбурга на следующей купюре номиналом 5000 рублей вполне приемлемым для себя событием, тем более Хабаровск был первым, - murashik21

- Изображение на купюре никак не влияет на ее материальную ценность, если это не редкий экземпляр, за которым охотятся бонисты, а все остальное – лирика, - ovs_khv

- Смысла нет в изменении купюр в целом. Если руководствоваться эстетическими моментами, то это вкусовщина. Тратить огромные средства бюджета на тупо замену картинки не вижу смысла, - creator_ars

Хабаровчане не хотят, чтобы Центробанк менял дизайн пятитысячной купюры. Фото: скриншот

- Не так давно узнала о том, что Центробанк планирует убрать Хабаровск с пятитысячной купюры. Кроме негатива, такая новость других эмоций не вызывает! Зачем?! Мало того, что статус столицы ДВ отдали Владивостоку, так еще и с купюры решили Хабаровск стереть? Очень грустно и обидно за нас, дальневосточников... Я считаю, что наш город честных и трудолюбивых людей, город воинской славы, по праву занимает свое место. Наш край и город сейчас переживает глобальные изменения в лучшую сторону и не словом, а делом доказывает, что достоин быть на купюре! И не нужно ничего менять. Неужели больше некуда деть бюджетные деньги, кроме разработки нового дизайна и перевыпуска денег? В крайнем случае, выпустить другим номиналом купюру, и напечатать там планируемый город, - пишет в своем инстраграм-аккаунте хабаровчанка Олеся Смирнова.