Правительство Хабаровского края ликвидирует последствия паводка Фото: Правительство Хабаровского края

Амур, затопивший 62 дома в поселках Маго и Чныррах в Николаевском районе, отступил. Вода за последние сутки спала почти на полметра, позволив оценить причиненный паводком ущерб в первом приближении. Отход стихии совпал с прибытием на место ЧС врио губернатора края Михаила Дегтярева – он проводил на пострадавшей территории выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Все спасатели и аварийные службы после спада уровня реки продолжают работать в режиме повышенной готовности. На некоторых участках уже началось восстановление дорог и мостов. После окончательного ухода воды ремонтные работы будут незамедлительно проведены во всех пострадавших населенных пунктах, - заявил Михаил Дегтярев.

По распоряжению главы региона всем пострадавшим будет оказана материальная помощь – от 10 до 100 тысяч рублей. Люди получат деньги после оценки ущерба по заявлениям.

По прогнозам ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и МЧС, уровень воды в ближайшие дни продолжит падать, новых подтоплений быть не должно. Тем не менее, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, в районе остаются в готовности мотопомпы, тепловые пушки, электрогенераторы. Возле пострадавших населённых пунктов продолжают круглосуточное дежурство спасатели. Они пробудут там, пока вода полностью не уйдет из домов.

Также Михаил Дегтярев дал поручение выплачивать пострадавшим компенсацию в максимально упрощенном порядке, без бюрократических проволочек.

Напомним, что совещание комиссии по ЧС, проведенное по инициативе врио губернатора непосредственно на пострадавшей территории, дало возможность оперативно принять решения, направленные на помощь пострадавшему от паводка населению.