Совсем не сакура: в Хабаровске зацвела луизеания и вишня

В Хабаровске зацвела луизеания и вишня Фото: Елена ТЕРЯЕВА

В Хабаровске начала активно цвести вишня и луизеания. Многие люди зачастую путают эти растения с японской сакурой. Однако культура из Страны Восходящего солнца практически не приживается в нашем климате из-за холодов.

Почему так легко спутать эти культуры, объяснил Виктор Грек, ведущий научный сотрудник отдела экономики, инвентаризации и воспроизводства лесов ФБУ «ДальНИИЛХ», кандидат сельскохозяйственных наук.

в Хабаровске зацвела луизеания и вишня Фото: Елена ТЕРЯЕВА

- Японцы пытались несколько раз привить сакуру в Хабаровске, завозили саженцы. Но проблема в том, что у нас климат неподходящий – она здесь не перезимовывает и не цветет. В свое время в хабаровском дендрарии посадили 10 саженцев сакуры, однако ни один не прижился. В итоге остался всего один куст. То, что все называют сакурой – это луизеания, или вишня трехлопастная. Наиболее обильные посадки у нас в городе – возле ТОГУ и парке набережной Невельского. В свое время даже существовала традиция – все преподаватели «политена» выходили во время цветения и фотографировались. Луизеания – это интродукт, то есть привезенный человеком с другого региона. В данном случае из Юго-Восточной Азии. Луизеания не опыляется и не дает плодов. Многие ее высаживают как декоративное растение. Цветет также вишня войлочная, она хорошо распространена в нашем регионе. Еще цветет миндаль. У луизеании соцветия от ярко-оранжевого до красного. У вишни – от белого до светло-розового цвета, - прокомментировал Виктор Грек.

в Хабаровске зацвела луизеания и вишня Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Вообще, традиционным индикатором наступления тепла является цветение черемухи. Как только она зацветет, можно с уверенностью сказать – лето близко. Обычно это происходит во второй половине мая, однако все зависит от температуры.