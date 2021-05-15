Психолог из Хабаровска о казанском стрелке: дебют шизофрении или предательство общества -"Фото советский районный суд города Казани"

Трагедия, случившаяся в казанской гимназии 11 мая, вызвала бурю эмоций в обществе. Вместе с Татарстаном скорбели регионы, стрелка осуждали и осуждают до сих пор, называя социопатом, наркоманом и больным на голову. Психологи и психиатры с точки зрения науки пытаются понять, что произошло с молодым парнем, как он решился на такой страшный поступок. Наталия Перевезенцева, заведующая кафедрой педагогики и психологии в Дальневосточном государственном медицинском университете в беседе с «КП» выдвинула свои предположения.

Психолог отметила, что на данный момент ни один специалист не скажет точно, что случилось с человеком. Истинные причины выявят только исследования и экспертизы, а пока можно лишь рассуждать и выдвигать гипотезы. В данном случае привести к девиантному и жестокому поведению парня могла совокупность множества факторов и триггеров.

Внутренний конфликт

- Наш отечественный психолог, Лев Семенович Выготский, сказал: «если вы хотите понять причину, что происходит с человеком, обратитесь к источнику». А в данном случае, с точки зрения именно психологии, источником является социально-историческая ситуация, обстановка, которая сложилась вокруг стрелка, - говорит Наталия Перевезенцева. - Многие факторы могли повлиять на формирование его, как личности - конфликты внутренний и внешний, стигматизация. Имеется ввиду, когда личность приходит в определенную среду, его начинают буллить, троллить, издеваться, он может быть тихоней, одиночкой и неудачником, тогда обида накапливается внутри такой личности и в один момент взрывается.

По предположению психолога, Ильназ мог систематически получать такие психологические травмы, с детства, внутри семьи, поскольку ненормально не называть родителей родителями и не считать их таковыми.

- Здесь можно отметить феномен - значение социальной роли в семье. Родители не заложили, кто есть мама, кто есть папа, кто есть он, этого уклада не произошло, и ребенок просто не понимает в итоге у кого какая социальная роль, не может спроецировать дальше взаимоотношения. С этим непониманием он приходит в новую среду - в школу, тут его тоже не принимают, он становится замкнутым, места себе не находит, хотя, как говорят СМИ, учился парень хорошо. Затем он превращается в замкнутого, одинокого, никем не замечаемого, а это чаще всего приводит к потере навыков коммуникации, не умения общаться и взаимодействовать с окружающими.

Психолог добавила, если предположить, что конфликт (внутренний или внешний), который происходил с человеком систематически, без сомнения приведет «к взрыву». Это как фитиль от заряда, когда метр веревки сгорает моментально и происходит взрыв - так и здесь, накопленная агрессия, ненависть и прочее выступили в качестве триггера, который вызвал подобное поведение - взял ружье и пошел расправляться, убивать. Причем, парень пошел именно в школу, в то место, где он, возможно, получал наибольше непонимание и обиду. Он за что-то пошел расстреливать свою школу.

Дебют шизофрении

Психиатры отмечают, что подобное поведение возможно связано с наследственными проблемами молодого преступника, возможно это и есть дебют психического расстройства – шизофрении. Следует сказать, что расстройство является типичным для подросткового и молодого возраста. Болезнь не появляется ни с того ни с сего. Как правило, первые признаки шизофрении способны проявиться задолго до расцвета заболевания, их называют форпост-синдромом. Причем, мало кто способен заподозрить в них коварную болезнь. Как правило, в момент вхождения человека в новую социальную среду, в новый коллектив у склонных, могут обостряться подобные психические проявления, 17-19 и 20-22г., хотя случаются и исключения. В данном случае, парень поступил после школы в новое учебное заведение и снова не нашел понимающую и принимающую его среду - говорит Наталия. – Кроме того, в нашем случае, парень называл себя богом, говорил, что ему был голос, подобные бредовые переживания и сверхценные идеи типа: «очистить мир от биомусора», «спасти землю», скорее были сформированы с одной стороны в психотравмирующей ситуации, с другой, на основе реальной действительности, и в впоследствии стали занимать доминирующее положение в сознании Ильназа, вызывая чрезмерное эмоциональное напряжение, агрессию.

Шизофреники применяют на себя роль чистильщика и следуют своей идее.

Кибер-общество, буллинг и предательство социума

Наше общество, по словам многих ученых, исследователей, экспертов – болеет и болеет тяжело. В обществе, к глубочайшему сожалению, нормой поведения и реакцией на неординарные ситуации стал конфликт. Человеку сегодня гораздо проще сбросить напряжение через агрессию. И представляется, что данный феномен снова находит свое начало и связан с вопросами воспитания - с культурой общения, культурой поведения, морально-нравственными ценностями, наконец главной ценностью – ценностью жизни, которая сегодня фактически обесценена.

Сегодня образовательные учреждения заняты, как правило, не личностью ребенка, а той номенклатурой дел, документами, отчетами за которыми потерян смысл воспитания и обучения, как таковой, а главное – развивающийся человек. И в случае, когда ребенка с детства не учили адекватно реагировать на неординарные, спорные ситуации, не заложили понятия, что такое хорошо и, что такое плохо, не объясняли, как общаться и взаимодействовать со сверстниками, не погружали его в реальную среду общения, где он мог бы обрести опыт всего этого, то конечно, дальнейшее его взаимодействие с миром будет травматичным для него.

Сегодня молодые люди утрачивают навыки реального общения и кажется порой, что мы превращаем наших детей в кибер-людей, которые утрачивают простые и очень нужные личностные качества доброту, сочувствие, сопереживание, утрачивается важная черта общества - быть вместе.

- Наше общество, погруженное с ног до головы в кибер-пространство, в социальные сети и утрачивает способность жить вместе. Безусловно, многое в образовательной и воспитательной системе делается для того, чтобы развивать наших детей, в том числе и благодаря техническим возможностям. Но, когда мы сталкиваемся с такой тяжелой ситуацией, когда мы терем жизни неповинных ни в чем людей, то конечно приходится анализировать и думать, почему так происходит. Вспомним детство, нас учили играть вместе, быть одной командой, одним коллективом, быть одним целым – «один за всех и все, за одного». Сегодня, фактически, каждый школьник живет абсолютно обособленно, дети перестали играть в совместные игры: дочки-матери, казаки-разбойники, разучились или мы их не научили этому? Возможно, отсутствие общего, даже игрового дела, закрепощает детей, ограничивает их пространство передвижения, ограничивает выход эмоционального напряжения, переживание радости от совместного общения? И вот ответ нам – «стрелок Ильназ»! Даже, когда такой человек, как Ильназ зайдет в сеть, заявит о себе, то без сомнения, его и там начнут буллить, игнорировать и троллить - говорит психолог. – Стрелок наверняка заявлял о себе, предупреждал окружающих, но его не увидели и не услышали. Ему позволили купить оружие. Позволили прийти и расправиться с теми, кто его не услышал однажды.

Психотропные препараты

Психолог заметила, что в данном случае не стоит исключать и возможность употребления Ильназом наркотиков. Человек мог быть под воздействием препаратов, спайсов и прочего. Также не стоит забывать о вервобке, зомбировании. Следствие разберется, имеет ли место быть здесь влияние других людей или групп. То есть парня могли к этому готовить извне.

Пазл

Можно предположить, что человек, который говорит на допросе: «не навязывайте мне свое субъективное мнение» не может быть глупым или ограниченным. Из его речей, становится ясным, что у него скорее всего сохранный интеллект, он демонстрирует хороший словарный запас, активно и вполне осмысленно им пользуется, как говорит Наталия, это часто бывает в таких случаях. Человек все понимает, осмысливает и осознает. То есть он в своем уме. В заключении беседы психолог еще раз обозначила, что рассматривать случай в казанской школе нужно с точки зрения многих аспектов.

Наталия считает, что проблема может крыться в комплексе факторов, у стрелка возможно проблемы генетического характера, накопленный внутренний и внешний конфликт и обида, идущие еще из детства, возможны наркотики и вербовка. Только комплексное изучение всех факторов поможет понять, что привело Ильназа к такому страшному поступку.

- Мне очень хочется пожелать всем нам, чтобы мы больше обращали внимание друг на друга, любили окружающих и постоянно проявляли эти качества. От этого зависит наше настроение и настроение на жизнь, от этого зависит какими будут наши дети, которые постоянно, не сводя глаз смотрят на нас и повторяют во всем нас! – Подытожила беседу Наталия.