«Я иду как сын своего отца и горжусь этим»: Антон Фургал собирается баллотироваться в госдуму от Хабаровского края Фото: Социальные сети

Вчера, 14 мая Антон Фургал, сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступил в социальной сети Instagram с заявлением о своем решении баллотироваться в госдуму. Как говорит Антон, отец не раз призывал его к этому, советовал решиться.

- Во время моих разговоров с отцом он не раз говорил, чтобы я баллотировался в государственную думу, - говорит Антон. – Я согласился с его желанием, я пойду на выборы самовыдвиженцем по одномандатному 70 округу Хабаровского края.

Антон Фургал рассказал подписчикам, что по этому округу его отец Сергей Иванович Фургал не раз избирался депутатом госдумы.

- Мой отец дал клятву защищать права и свободу жителей Хабаровского края, - говорит сын экс-губернатора. – Я, Антон Фургал, буду следовать заветам моего отца. Я не понаслышке понимаю сейчас, что такое справедливость, свобода, долг и совесть. Я иду как сын своего отца и горжусь этим. Я прошу всех, кто будет голосовать за меня, писать мне наказ избирателя.

Будущий кандидат сказал, что представит свою программу, которая обязательно будет созвучна жителям региона. Антон надеется, что вместе с жителями края сможет сделать жизнь людей лучше.

Напомним, несколько дней назад Антон Фургал делился с подписчиками своими тревогами по поводу отца, он сообщил, что Сергей Фургал находится в карантине, еще лечит легкие, поврежденные коронавирусом, и останется в лазарете еще на неделю.

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