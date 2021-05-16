Как товарищ Отелло душил товарища Дездемону: в Хабаровске прошла всероссийская акция «Ночь в музее» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Вчера, 15 мая, в Хабаровске состоялось одно из самых долгожданных событий года. После годичного перерыва в краевую столицу вернулась акция «Ночь в музее». К ней присоединились 18 музеев Хабаровского края. Одной из самых многочисленных стала «Ночь в Гродековском музее». Мероприятие расположилось сразу на трех локациях: в историческом корпусе, новом корпусе (Музее Амура), а также на улице. Для гостей подготовили множество мастер-классов, интерактивных экскурсий, концерт и предложили вместе создать крупную инсталляцию «НЕобыкновенный полосатик».

Как товарищ Отелло душил товарища Дездемону: в Хабаровске прошла всероссийская акция «Ночь в музее» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ ТОВАРИЩА ШЕКСПИРА

Несмотря на дождь, перед началом акции у музея столпилось множество людей. Все под зонтами и с улыбками на лицах. От количества желающих попасть на «Ночь» по улице Шевченко и на переулке Арсеньева даже образовалась автомобильная пробка.

Как товарищ Отелло душил товарища Дездемону: в Хабаровске прошла всероссийская акция «Ночь в музее» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Люди изголодались по массовым культурным мероприятиям. Мы всей семьей на акцию ходим каждый год. Так грустно было, что в прошлом году «Ночи» не было в привычном формате, - поделилась впечатлениями хабаровчанка Ирина.

Как товарищ Отелло душил товарища Дездемону: в Хабаровске прошла всероссийская акция «Ночь в музее» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

На «Ночь» Ирина пришла с мужей и дочерью. Первым делом они отправились на второй этаж исторического корпуса. Там гостей ждала очень яркая и атмосферная авторская музыкальная экскурсия Ирины Батраченко «Культмассовая ностальгия». Примечательно, что в отличие от других площадок «Ночи», «Культмассовая ностальгия» растянулась на весь зал «История развития Хабаровского края 1923-1953 гг.». Харизматичная хабаровская поэтесса, музыкант и педагог Ирина Батраченко перевоплотилась в передовика труда. Сначала заставила всех присутствующих петь, а потом и вовсе втянула гостей в театральную постановку.

- Что же это творится, товарищи. Наш режиссер Зуев поставил произведение «Отелло» Уильяма Шекспира. И произошло что-то невероятное. Сейчас мы все выясним, - грозно произнесла Ирина Евгеньевна.

Выбрав из толпы зрителей виновного режиссера Зуева, а также самого Отелло и Дездемону, Ирина Евгеньевна попросила отыграть ту сцену, которая повергла ее в шок.

Как товарищ Отелло душил товарища Дездемону: в Хабаровске прошла всероссийская акция «Ночь в музее» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Кто здесь? Отелло, это ты?

- Я, Дездемона.

- Что же не идешь ложиться ты, мой друг?

- Молилась ли ты на ночь, Дездемона?

- Вот! Вот, товарищи. Товарищ Зуев, как же вы могли допустить, чтобы комсомолка и комсомолец употребляли это слово? Разве вы, товарищ Дездемона, не знаете, что бога нет? Теперь, товарищ Отелло, надевайте перчатки и душите товарища Дездемону. Все должно быть по правилам, - сказала Ирина Батраченко.

После отыгранной сценки от смеха закатились все участники экскурсии.

ОКНО В ПРОШЛОЕ

Большая очередь выстроилась на ностальгические посиделки в советской квартире «Заходите в гости».

- Здравствуйте, гости дорогие! Давно не виделись. Как барак переселили, так мы и собрались на моей новой квартире. Хрущевочка! – приветствует гостей автор интерактивной точки Светлана Суханова.

В гостях не очень просторно, как и в любой хрущевке. Из мест для сидения есть пара стульев, кресло и ковер, на котором и расположилось большинство гостей. Как и было принято раньше, сначала хозяйка похвасталась своим новым домом. В квартире все по канону: есть кресло-кровать, проигрыватель, ламповый телевизор и стенка уставленная матрешками, неваляшками и юлой.

Как товарищ Отелло душил товарища Дездемону: в Хабаровске прошла всероссийская акция «Ночь в музее» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Еще не успела все вещи разобрать. Целый мешок собрался, давайте разберемся? Каждый из вас по очереди достанет по предмету, – предлагает Светлана Александровна.

В свою очередь гости должны догадаться, как использовался предмет. Если кондитерский шприц, открывашку для консервов и сторож для молока угадали сразу, то щипцы для тефтелей заставили гостей поднапрячься.

- Это чтобы мороженое накладывать? – предположил молодой человек.

- Или орехи ломать? – озвучила версию хабаровчанка.

- Да вообще не похоже! – усомнились взрослый мужчина с супругой.

Не обошлось в гостях и без квестов. Хозяйка с племянницей на одном подносе перемешали детали советских мясорубки и соковыжималки и попросили помочь собрать кухонную утварь. Но гостей такая задача не испугала.

- У нас дома такая, - уточнила одна из гостей.

Как товарищ Отелло душил товарища Дездемону: в Хабаровске прошла всероссийская акция «Ночь в музее» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как объяснила хозяйка хрущовки, никакие посиделки не могут пройти без песен. К приходу гостей Светлана Александровна собрала и зашифровала в загадки популярные песни 60-х годов. Все принялись их угадывать и напевать знакомые мотивы. В финале племянница похвасталась диафильмом и прочитала небольшую сказку. А перед уходом, добродушные женщины угостили гостей домашним пирожным картошка.

- На подготовку локации у нас ушло около двух недель. Жаль, что в первой сессии у нас произошли технические проблемы – колонки отказались работать и попеть песни не получилось, - призналась Светлана Суханова.

Как товарищ Отелло душил товарища Дездемону: в Хабаровске прошла всероссийская акция «Ночь в музее» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В целом, антураж прошлого преобладал на многих площадках «Ночи в Гродековском музее».

Как товарищ Отелло душил товарища Дездемону: в Хабаровске прошла всероссийская акция «Ночь в музее» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Так, на третьем этаже авторы городского проекта «Коллаж-движ» организовали мастер-класс по созданию коллажей с Кола Бельды.

- Мы выбрали главным героем именно Кола Бельды, потому что очень хочется продлить память о нем. Как выяснилось, не все жители нашего края знают о таком персонаже. К нам может прийти любой желающий. Особые навыки для создания коллажа не требуются. В этот раз наш коллаж структурирован. Задача для каждого использовать портрет Бельды, нанайские мотивы, а также тексты его песен. В конце мы предлагаем каждому отсканировать полученный коллаж, чтобы он сохранился на долгие годы, - рассказала Александра Голобородова, куратор площадки.

Как товарищ Отелло душил товарища Дездемону: в Хабаровске прошла всероссийская акция «Ночь в музее» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

А на первом этаже на экскурсии «Любой каприз за ваши деньги» гостям «Ночи» рассказали, что и за какие деньги можно было купить в Хабаровске прошлого.