Хабаровчанин Овик Оганнисян победил на международном турнире по боксу Фото: Максим МОЛОТОВ

Готовы носить на руках

Финальный день международного турнира имени Константина Короткова по боксу в Хабаровске получился в прямом смысле слова феерическим. Мировой калибр организации отметил генеральный секретарь российской федерации бокса Кирилл Щекутьев. На церемонии открытия финальных боев он со сцены он поблагодарил руководство Хабаровского края, краевой столицы и краевую федерацию бокса «за то особое внимание, благодаря которому этот турнир уже который год проходит на столь высоком уровне. Турнир памяти Короткова – это визитная карточка российского искусства бокса».

Особое внимание подчеркнул и заместитель председателя краевой законодательной думы, заместитель генерального секретаря федерации бокса России по взаимодействию с ДФО Геннадий Мальцев.

В Хабаровске завершился турнир им. Константина Короткова Фото: Максим МОЛОТОВ

- Желаю всем бойцам выйти с ринга без травм, а зрителям получить настоящее удовольствие от настоящего спорта. Всех гостей – порядка 250 человек вместе с представителями – всех приглашаем в Интурист. Покушаем баранины, икры… Чтобы все помнили, что мы встречаем всегда с удовольствием, готовы носить на руках. Главное – приезжайте и всюду прославляйте Хабаровск – что это самый лучший город как минимум Российской Федерации, - ободрил зашевелившихся гостей Геннадий Викторович.

А гостей на финал пришло не меньше двух третей зала универсального краевого спортивного комплекса стадиона имени Ленина. Особенно много зрителей пришло поддержать своих земляков – спортсменов из государств Средней Азии. И неудивительно – в финал прошли Представители Узбекистана и Азербайджана.

В Хабаровске завершился турнир им. Константина Короткова Фото: Максим МОЛОТОВ

За золото должно было бороться десять пар спортсменов. Однако сражалось только девять. Хабаровский край не увидел в финале одного из своих воспитанников – Денис Парилов в полуфинальном бою получил травму. Ему досталось серебро, а его конкуренту белорусу Дмитрию Балкову присудили победу заочно. Впрочем, Денис выздоровеет и всем еще покажет.

Другой представитель Хабаровского края Овик Оганнисян произвел настоящий фурор. Собственно, все пять дней турнира Овик на ринге буквально блистал. Не внешними эффектами отнюдь. Его полный кипящей внутренней силы стиль боя завораживал, заставлял вскакивать с мест и неистово кричать зрителей (большинство-то хабаровчане). В полуфинале Овик красиво уработал кенийского спортсмена, участника пекинской Олимпиады 38-летнего Николаса Окота. В финале нашему спортсмену достался азербайджанец Умид Рустамов – боксер жесткий, опытный и, если можно так сказать, страстный. Генсек российской федерации бокса Кирилл Жигутьев, который комментировал этот бой, отметил, что Овик находится в прекрасной физической форме, но сражается более выверено, чем в поединке с кенийцем. Это немудрено, так как Рустамов – противник титулованный, более рослый и очень непростой.

В Хабаровске завершился турнир им. Константина Короткова Фото: Максим МОЛОТОВ

Бой Оганнисяна с Рустамовым происходил на предельном накале зрительских эмоций. Размахивающие национальными флагами члены азербайджанской диаспоры Хабаровска иногда даже заглушали выкрики рефери. Во втором раунде Овик правым хуком положил Умида на пол, но до нокаута дело не дошло. Оганнисян выиграл. И спустя полчаса нашел в себе силы присоединиться к комментатору матча и вести вербальную трансляцию заключительного боя турнира.

- Могу сказать, что мой бой с Умидом Рустамовым стал для меня очень непростым. Соперник был максимально заряжен на победу, его мощно поддерживали соотечественники. Плюс ко всему у нас имелось что-то вроде личного соперничества. Тем не менее, я, конечно, горд своей победой. Мне вручили пояс чемпиона – впервые в жизни, - рассказал Овик Оганнисян.

Чемпионы и чемпионки

Девять финальных боев турнира памяти Константина Короткова показали, прежде всего, высокий класс бокса как спорта. Но и зрелищности тоже хватало. Особенно впечатлил поединок спортсмена из Узбекистана Мероншоха Ибрагимова с представителем Доминиканской Республики Родриго Де Ла Россо. Доминиканец вышел на ринг пританцовывая. Смуглый красавец как бы сразу полюбился публике, тем более, что предыдущие два боя он выиграл так же артистично, даже изящно. Однако на этот раз вышло по-другому. В первом же раунде Мероншох провел какую-то неправдоподобно стремительную атаку, короткими точными ударами загнал Родриго в угол и затем отправил в нокаут.

В Хабаровске завершился турнир им. Константина Короткова Фото: Максим МОЛОТОВ

Итого, золото в своих весовых категориях взяли: Владимир Мнацаканян, Овик Оганнисян, Джамбулат Бижамов и Алексей Зобин из России; Меронших Ибрагимов, Хуршид Расулджанов, Мужибило Турсунов и Лазизбек Муложонов – представители Узбекистана; Алексей Алферов (Беларусь) ; Севорец Оказава (Япония). Помимо медалей и поясов, финалисты получили по 100 тысяч рублей.

Из интриг этого турнира можно выделить бой двух родных братьев Адама Белалия из Швеции и Аделя Белалия из Литвы. Братцы бились изо всех сил. Швеция победила. Где еще как не на турнире Короткова можно такое увидеть?

Чествовали и женщин. Среди прекрасного боксерского пола первые места достались россиянкам Галине Головченко и Елене Гапешиной. Также золото получили Тцукими Намики и Сена Ирие из Японии, сербка Наталья Шадрина.

Тренера, судьи и комментаторы в один голос отметили однозначно сильное выступление национальной команды Японии. Двое спортсменок из страны Восходящего Солнца взяли серебро, одна – бронзу, а среди мужчин на второе и третьи место поднялись шестеро спортсменов.

В Хабаровске завершился турнир им. Константина Короткова Фото: Максим МОЛОТОВ

Участники соревнования одобрительно отозвались о такой мотивационной составляющей турнира как материальное вознаграждение. Например, кенийский боксер Николас Окот в частной беседе признался, что на родине ему за золото в «коротковском» турнире заплатили бы миллион кенийских шиллингов (это около 700 тыс руб). Но поскольку он занял третье место, дадут, конечно меньше. Тем не менее, благодаря призовому месту в Хабаровске Николас будет представлять свою страну на Олимпиаде в Токио.

Лучшим боксером турнира признан российский спортсмен Джамбулат Бижамов. Его называют восходящей звездой российского бокса. Шутка ли – в свои 20 лет Джамбулат трёхкратный победитель чемпионата Европы, четырёхкратный победитель чемпионата России, золотой призер Первенства мира-2018: все - среди юниоров.