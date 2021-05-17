Михаил Дегтярев погрузился в личные проблемы граждан. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Михаил Дегтярев уже привычно для жителей края провел личный прием людей с жалобами на повседневные проблемы. Масштаб этих обращений очень разный – от нехватки дров до газификации целого села. На все адресованные к нему вопросы Михаил Владимирович реагирует незамедлительно.

Кстати, о газификации. В этот раз к врио губернатора обратился Александр Минаков из села Казакевичева. Он говорил о том, как неподъемно дорого стоит подключить дома по улице Новожилова в его селе к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

- Каждый из нас должен внести 266 тысяч рублей. С учетом внутренних сетей получается около полумиллиона. А, ведь, среди нас есть пенсионеры, - уточнил Александр Минаков.

Проблема архисложная, так как многие дома были построены уже после подвода межпоселкового газопровода в 2013 году, поэтому и не вошли в систему газоснабжения.

- Я думаю, снизить затраты собственников на подключение к сетям можно, если включить мероприятия по проектированию и строительству объектов газоснабжения в региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2018 – 2022 годы». Здесь есть нюанс – финансирование не покрывает все нужды. Значит, будем использовать опыт сел Ильинка и Матвеевка – использовать специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ГРО. Я даю поручения проработать этот вопрос председателю комитета по развитию ТЭК Алексею Морозову, председателю комитета по ценам и тарифам Александру Орлову и министру финансов края Валентину Костюшину. Срок – до 1 июля, - ответил Михаил Дегтярев.

В ходе неформального общения с жительницей села Тополева Мариной Ефремовой удалось решить вопрос продления 26-го и 55-го муниципальных автобусных маршрутов до квартала «Усадьба». Там обустроят разворотную площадку и остановочный пункт. Местным властям даны соответствующие поручения и определен конкретный срок их выполнения.

Это лишь некоторые проблемы, которые в ручном режиме приходится решать врио губернатора. Их можно было бы называть частными, но из этого частного складывается общее. Так, после обращения представителя ветеранских организаций в крае создан координационный совет, который объединит все общественные организации ветеранов военной и правоохранительной службы. Также в результате обращения в адрес Михаила Дегтярева были обеспечены лыжами все образовательные организации Верхнебуреинского района. Многодетным родителям Сергею и Маргарите Липатовым из Хабаровска помогли перевести ребенка в детский сад возле дома. В селе им. Полины Осипенко на ул. Лесной было восстановлено уличное освещение, а в поселке Заветы Ильича после обращения Ирины Качкиной возле жилого дома вывезли залежи мусора.

Не остаются в стороне и проблемы жителей Хабаровского края и совсем уж личные. Например, Виктор Афанасьевич Бурнашов из Аяно-Майского района получил квоту на бесплатную операцию по замене тазобедренного сустава. После успешной операции заявитель направил слова благодарности в адрес Михаила Дегтярева.

Эта открытость главы региона для общения с населением работает в две стороны. С одной – жители наконец-то убедились в реальной заботе о них со стороны того, кто и призван принимать решения. С другой стороны Михаил Дегтярев как бы погружается в повседневную жизнь простых людей со всеми ее треволнениями и неурядицами, бюрократическими проволочками и безразличием отдельных чиновников. Это помогает ему лучше понять население. А, значит, находить максимально эффективные и быстрые способы разрешения ситуаций.