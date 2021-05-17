Интересы края должен кто-то защитить – эксперты о предложении убрать Хабаровск с 5-тысячной купюры

Михаил Дегтярев может заступиться за графа Муравьева-Амурского. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

В середине марта текущего года Центробанк России анонсировал поэтапное изменение дизайна денежных купюр нашей страны. Помимо прочего банкирами запланировано убрать с 5-тысячного номинала рубля символы Хабаровского края графа Муравьева-Амурского и Амурский мост и заменить их видами Екатеринбурга. Новая банкнота может появиться уже в 2022 году.

Глава региона сразу отреагировал на более чем спорное решение Центробанка. «Убрать Хабаровск с купюры в 5 тысяч рублей будет большой ошибкой», - заявил Михаил Дегтярев.

Вопрос, действительно непростой – какую эстетическую или идеологическую ценность для россиян несут граф и амурский мост на крупнейшей купюре нашей страны? И можно ли что-то сделать, чтобы сохранить виды Хабаровска на банкноте?

Почетный гражданин города Хабаровска, автор гербов и флагов Хабаровского края, города Хабаровска, педагог, доцент кафедры «Изобразительное искусство» факультета архитектуры и дизайна ТОГУ Сергей Логинов считает, что врио губернатора все же может повлиять на решение Центробанка.

- Я считаю, что врио губернатора вправе выйти в Правительство России с предложением оставить Хабаровск на 5-тысячной купюре. Нас и так обидели, когда лишили статуса столицы Дальневосточного федерального округа. Хабаровск – достаточно серьезный город и он достоин украшать крупнейшую российскую банкноту. И потом – почему никому не объяснили, а чем, собственно вызвана замена дизайна? Я бы понял, если бы пошли какие-нибудь массовые подделки, но, ведь, ничего подобного нет! Зачем менять? Потому что Хабаровск – мятежный город в то время считался? Сейчас это не так. Надо отреагировать на это решение. Тем более что у Михаила Дегтярева хорошие перспективы, большой вес, популярность. Он мог бы попытаться отстоять краевую столицу на купюре. Если же этого не случится, боюсь, дальневосточники будут сильно переживать этот неприятный момент, - считает Сергей Логинов.

Характерно, что после первых сообщений о планах изменения дизайна российских купюр в Екатеринбурге разгорелось мощное общественное обсуждение, что именно можно считать его символами. Так мэр города Алексей Орлов в своих соцсетях по-простому предложил изобразить на банкноте здание администрации. Известный местный историк Андрей Ермоленко, проследив логику Банка России, выдвинул памятник основателям города Татищеву и де Геннину и памятник Уральскому танковому корпусу. Кроме того, на лицевой стороне обычно присутствует стилизованное изображение примечательного городского здания по левому и правому краям. В случае с Екатеринбургом это будет администрация города или дом Севастьянова (резиденция губернатора). Екатеринбургские блогеры открыто говорят, что все эти казенные дома не идут с символами Хабаровского края ни в какое сравнение. Калибр не тот.