Дальневосточный художественный оказался больше, чем музей Фото: Максим МОЛОТОВ

Традиционная ночь музеев в краевой столице на минувших выходных наглядно показала, что храмы искусства весьма поднаторели в привлечении посетителей. Они сделали ставку на специализацию. Если ты хочешь драйва и фестиваля – ступай в Гродековский. Там музыка, веселье, мамонты и танцующие роботы. Если же ты истинный ценитель искусства и твоя душа жаждет чего-то возвышенного и бессмертного – тебе прямая дорога в Дальневосточный художественный музей.

Дальневосточный художественный оказался больше, чем музей Фото: Максим МОЛОТОВ

ДВХМ может по праву считаться пионером в ночных акциях. В далеком 2007 году культурное учреждение по собственной инициативе первым в Хабаровске присоединилось к общемировой «Ночи музеев». За 15 лет проведены сотни экскурсий, концертов, лекций, музыкальных выступлений, театральных постановок, демонстраций фильмов, перформансов, мастер-классов и видеоинсталляций. Неизменным всегда оставалось одно: раз в год музей открывал свои кладовые и запасники и представлял посетителям то, что обычно скрыто от их взоров. Со временем ДВХМ частично отошел от развлекательного компонента, сосредоточившись на познавательном, и даже образовательном, но непременно интересном. Здесь разница такая же, как между цирком и театром – оба воздействуют на эмоции человека по-своему.

Каждый год «Ночи…» проходят под разными девизами. Были «Шедевры запасников», «Живи в музее», «Притяжение Земли», «Пространство муз», «Время открытий» и даже «Смотри в оба». В 2021 году слоган звучит как «Больше, чем музей». А что это значит?

Дальневосточный художественный оказался больше, чем музей Фото: Максим МОЛОТОВ

- Музей - это не просто витрина: пришел, посмотрел, покачал головой, развернулся и отправился восвояси. Переступая порог музея, ты окунаешься в своеобразную музейную жизнь, становишься ее невольным участником. Эта жизнь отлична от повседневной. В ней с виду немые предметы говорят. Часто это монолог, а у особо восприимчивых людей – и диалог получается. Картины, скульптуры, иконы, ковры задевают то, что поэтически называется «струнами души». Пробуждаю то, что по-научному звучит как «сенсорная доминанта», а по-простому – желание жить. Предметы старины, археологические артефакты, барельефы обладают способностью пробуждать генетическую память. Простое каменное украшение может предстать более прекрасным, чем царская корона, и вызвать более мощный эстетический восторг, чем старт космического корабля. Все вместе – воздействия творений природы, человеческих рук, человеческой мысли, даже запахи, звуки бохайских бубнов и потрескавшиеся краски средневековых полотен – все это и есть нечто «большее, чем музей». Если угодно, мы даем людям возможность раз в году погрузиться в нечто невообразимо прекрасное, - объяснила Валентина Запорожская, генеральный директор Дальневосточного художественного музея.

Погружение в специфичную атмосферу посетитель начинает прямо в вестибюле. Здесь гостей встречает сувенирная лавка ДВХМ. Цены симоволические, а предметов масса. Это на память о «Ночи…». Первый этаж как бы плавно выводит человека из мира обыденности. То есть вояж по музею идет от вещей вполне материальных. Это кофе-бар «Плантация» с его кофейной субкультурой и выставка «Подвигов былых слава». Тема – Отечественная война 1812 года в портретах, артефактах и фигурках оловянных солдатиков. Куратор выставки Андрей Киселев, целиком погруженный в XIX век, почти нараспев рассказывает о том, как знаменитые военачальники уже с рождения числились в полковниках, а их портреты кисти знаменитых мастеров висели в каждой приличной гостиной России. Наталья Негода тут же проводит мастер-класс по оловянным солдатикам для детей. Почему-то этим больше интересуются девочки.

Дальневосточный художественный оказался больше, чем музей Фото: Максим МОЛОТОВ

Музей грамотно разделен на активные и созерцательные площадки. На первых идут мастер-классы, в основном для детей. «Час хобби» с настольными интеллектуальными играми, технология линогравюры, библиоквест «Сокровища музея» с гидом Татьяной Лавровой, уроки гончарного мастерства в творческой зоне Шахназара Шахназарова, арт-лаборатория Евгении Савиловой «Создаем сакральный знак – мандалу», мастер-класс Ольги Ковальчук и Елены Бобровой «Создание авторской куклы» (тут уж дети оторвались по полной), и – гвоздь программы – странная игровая площадка с перформансом Monstroom от автора и режиссера творческой группы «Натюрлих» Андрея Мирошникова.

Созерцательно-слуховая часть – это просто прогулки по музею с различным сопровождением. Например, один из лучших реставраторов Дальнего Востока Александр Михалевич ведет экскурсионную программу «Свет иконы». Многие из этих произведений религиозного искусства он восстанавливал сам. На этом собрании есть иконы эпохи татаро-монгольского ига.

Визитная карточка ДВХМ – это, конечно, картины. Выставочный проект «Посвящение Дюреру», живопись и архитектурные проекты ялтинского художника П. Старикова, арт-викторина «От фрагмента к картине», блестяще проведенная Анной Левченко, экскурсии в залах западноевропейского искусства с Натальей Негодой и Ириной Волочковой. Все экспонаты – из действующих выставок и запасников музея. Здесь только подлинники. Многие посетители не верят, что перед ними подлинные Рубенс, Левитан, Шишкин и Айвазовский. И, тем не менее, это так.

Дальневосточный художественный оказался больше, чем музей Фото: Максим МОЛОТОВ

- Я знаю, что мой сын несколько дней будет «болеть» картинами и скульптурами. Он забросит свой телефончик и станет листать подаренную ему бабушкой «Энциклопедию искусства» даже за обеденным столом. У него уже так было. Мы с мужем только рады. Артем получает ни с чем несравнимый культурный заряд, в нем просыпается духовная жажда. Педагогический, воспитательный эффект «Ночи музеев» трудно переоценить. Это такой точечный укол, подробностей которого вроде бы не помнишь спустя какое-то время, но иммунитет к бездуховной потребительской повседневности все же вырабатывается и действует, - признается хабаровчанка Наталья Соболевская.

«Ночь музеев» в ДВХМ закончилась за два чеса до наступления ночи календарной – в 22.00. Но это ничего не значит. Она зажгла в душах своих гостей другие звезды. Те, которые не всегда видишь, но всегда ощущаешь.