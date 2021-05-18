Где и когда в Хабаровске перекроют дороги летом в 2021 году Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как сообщает пресс-служба АО «ДГК», с 19 мая в краевой столице стартует ремонт теплотрасс. В связи с этим в некоторых частях города временно будет ограничено движение автомобильного транспорта.

Так, для устранения повреждений на трубопроводах подземной прокладки с 19 по 25 мая перекроют улицу Запарина у дома №30 и Фрунзе у дома по адресу улица Ленина, 21.

С 20 мая по 30 сентября дороги перекроют на улице Архангельской от дома №23 до №46 с сохранением объездных путей к жилым домам через улицы Аксенова и Халтурина.

С 26 мая по 31 октября длительные работы пройдут в районе Рабочего городка. Там ограничат движение по улицам Рабочий городок до дома №28 Лит Г3. А также перекроют улицу Ленинградскую до дома №10 по улице Рабочий городок с сохранением объездных путей к жилым домам, торговым центрам и административным зданиям. За несколько месяцев энергетикам будет необходимо заменить 347 метров теплотрассы и 100% теплофикационных камер. Чтобы сохранить подачу горячей воды в близлежащие дома, во время летнего ремонта установят временные теплотрассы.

Напомним, что сейчас идут испытания на прочность и плотность на ТЭЦ-1. Горячую воду сегодня отключили в Индустриальном районе. До полуночи 19 мая без воды остались 361 дом и 21 социальный объект.

Во время гидравлических испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его на транспорте. Во всех случаях необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.