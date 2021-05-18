Водитель отвлекся на телефон и перевернул автобус: в Хабаровском крае опять произошла авария Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровском крае произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Авария случилась сегодня ночью, 18 мая в три часа, 35 минут. Автобус ехал от Комсомольска-на-Амуре в Березовый, затем по маршруту в Амгунь, Могды и в конечный пункт - Чегдомын. Водителю автобуса позвонили на сотовый телефон, он потянулся за телефоном и потерял управление автобусом, съехал в кювет и опрокинул автобус на бок. Об этом сообщило управление ГИБДД по краю.

Водитель отвлекся на телефон и перевернул автобус: в Хабаровском крае опять произошла авария Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В салоне заказного автобуса находилось 20 человек, все они являются работниками-вахтовиками. В аварии есть пострадавшие – двое человек обратились за помощью к врачам. Информации о погибших нет, о состоянии пострадавших пока неизвестно.

По информации УГИБДД никаких препятствий для нормального движения автобуса на дороге не было.