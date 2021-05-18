Поджег человека и смотрел, как он горит: за жестокую расправу осудили жителя Хабаровского края

Свою вину мужчина не признал и сказал, что приговор слишком суров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае перед судом предстал житель района имени Лазо за жестокую расправу с человеком. Как сообщает прокуратура, мужчина поджег человека, в результате чего тот скончался. Теперь виновный отправится на 17 лет в колонию.

Расправа произошла весной прошлого года. Пьяный мужчина прямо на лестничной площадке дома в поселке Хор поссорился с потерпевшим. Поджигатель испытывал сильную неприязнь к оппоненту, хотел причинить ему особую боль, мучения и страдания. Он облил его дважды спиртом и чиркнул зажигалкой…

Затем мужчина дождался, пока огонь разгорится и мужчину охватит пламя, и сбежал, оставив того полыхать. Мужчина умер от ожогов.

Судья вынес свой вердикт: виновный отправится на 17 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы на два года. Но своей вины фигурант не признал, более того, он посчитал, что наказание слишком суровое, ведь он не желал смерти человеку, даже несмотря на то, что поджег его.