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Общество18 мая 2021 6:36

Виталий Морозов: «Экспертный совет при Гордуме Хабаровска будет помогать горожанам в решение насущных вопросов»

Прямой эфир 18 мая на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНА
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Виталий Морозов, депутат Хабаровской Городской думы, Председатель думского комитета по местному самоуправлению

Виталий Морозов, депутат Хабаровской Городской думы, Председатель думского комитета по местному самоуправлению

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Экспертный совет собираются создать при Гордуме Хабаровске. Этот орган призван собрать представителей научного сообщества, экспертов, чтобы помогать депутатам в вопросах местного значения, выработать предложения социально-экономического характера.

- Работа в экспертном совете, также как и у девяносто процентов депутатов строится на безвозмездной основе, - рассказал депутат Хабаровской Городской думы, Председатель думского комитета по местному самоуправлению Виталий Морозов. - Участникам рабочей группы, возможно, выдадут удостоверения. Вопрос пока решается. Положение о создании экспертного совета предстоит согласовать с представителями городской администрации, прокуратурой.

Виталий Морозов: «Экспертный совет при Гордуме Хабаровска будет помогать горожанам в решение насущных вопросов»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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