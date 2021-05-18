Виталий Морозов: «Экспертный совет при Гордуме Хабаровска будет помогать горожанам в решение насущных вопросов»

Виталий Морозов, депутат Хабаровской Городской думы, Председатель думского комитета по местному самоуправлению Фото: Сергей ПЯТКОВ

Экспертный совет собираются создать при Гордуме Хабаровске. Этот орган призван собрать представителей научного сообщества, экспертов, чтобы помогать депутатам в вопросах местного значения, выработать предложения социально-экономического характера.

- Работа в экспертном совете, также как и у девяносто процентов депутатов строится на безвозмездной основе, - рассказал депутат Хабаровской Городской думы, Председатель думского комитета по местному самоуправлению Виталий Морозов. - Участникам рабочей группы, возможно, выдадут удостоверения. Вопрос пока решается. Положение о создании экспертного совета предстоит согласовать с представителями городской администрации, прокуратурой.