Программа мероприятий на день рождения города Хабаровска в 2021 году Фото: Социальные сети

В преддверии грандиозного празднования дня рождения города Хабаровска «КП» публикует обновленную программу мероприятий, которые пройдут в краевой столице 29 мая 2021 года. Накануне праздника, 28 числа, в Городском дворце культуры пройдет чествование почетного гражданина города. А 29 мая состоятся главные празднования Дня города.

«Амурские волны» в 11:00

Стартует день города с театрализованного шествия, посвященного 163 годовщине Хабаровска, на площади Ленина при участии международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны 2021».

Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» с 15:00 до 18:00

В связи с тем, что шествие трудовых коллективов отменили, до трех часов дня других городских мероприятий не будет. В 15:00 начнется главное мероприятие - на проезжей и пешеходной части улицы Муравьева-Амурского заработают тематические улицы фестиваля «Счастливый Хабаровск».

Отметим, дорогу для организации арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск» перекроют уже в час дня 29 мая от улицы Дзержинского до Комсомольской площади. Вновь откроют дорогу в семь часов вечера, но лишь до улицы Калинина.

- На главной улице города хабаровчане и гости смогут увлекательно и интересно провести время. Каждая улица - это отдельный мир со своими особенностями. В «кварталах» пройдут розыгрыши и призы от библиотек города, различные соревнования, в том числе по силовому экстриму и велобегу, мастер-классы, квесты и даже чемпионат по квиддичу - виду спорта из «Гарри Поттера», - рассказала Мария Князева, главный специалист управления культуры администрации Хабаровска. - Семьи смогут взять в аренду семейный велосипед и прокатиться по «улицам», развлекать народ будут фокусники. Жителей ждет очень насыщенная и интересная программа в эти три часа.

Концерт в 18:00

После окончания арт-фестиваля, в 18:00 начнется концерт на Комсомольской площади. На сцену выйдут творческие коллективы краевой столицы. В прологе всего Дня города с концертом пройдут и коллективы «Амурских волн».

Театры

В День города, 29 мая, театры приглашают желающих отдохнуть еще более культурно - посмотреть спектакли. Так, хабаровский краевой театр драмы в 17:00 покажет спектакль «Как боги», а в 18:00 - «Кумкваты для Снегурочки». В хабаровском краевом музыкальном театре в 11:00 начнется спектакль «Аристократы поневоле». Хабаровский театр кукол в день рождения города порадует детей постановкой «Жили у бабуси два веселых гуся», в 11:00. А в «Триаде» поставят «Маленькие трагедии» в пять часов вечера.

Праздничный салют в 22:00

После концерта, уже к десяти часам вечера, жителей и гостей города приглашают на праздничный фейерверк. Точка запуска - хабаровская набережная. Дорога от улицы Калинина до Комсомольской площади будет в это время перекрыта.