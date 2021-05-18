Телеведущая Марина Ким не подавала заявку на участие в выборах губернатора Хабаровского края – Игорь Глухов. Фото: из соцсетей Марины Ким.

Вчера, 17 мая, несколько федеральных СМИ сообщили, что ведущая утреннего шоу на Первом канале Марина Ким планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Хабаровского края.

- Она заявит о своих намерениях, будучи членом партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Источник в партии сообщил журналистам, что, по его мнению, «хабаровчане такому кандидату обрадуются», - сообщила Lenta.ru со ссылкой на Znak.com.

В свою очередь исполнительный секретарь центрального совета «Справедливой России» Дмитрий Гусев рассказал Lenta.ru, что Марина Ким планирует участвовать в выборах не губернатора, а депутата Государственной думы от Дальнего Востока. Информационный повод сразу же подхватили печатные СМИ страны и стали дублировать информацию, предоставленную «осведомленным источником».

Телеведущая Марина Ким не подавала заявку на участие в выборах губернатора Хабаровского края – Игорь Глухов. Фото: из соцсетей Марины Ким.

«Комсомолка» обратилась в региональное отделение партии «Справедливая Россия», чтобы выяснить, как ситуация обстоит на самом деле.

- Согласно уставу партии, кандидатуру на должность губернатора выдвигает конференция регионального отделения. На данный момент Марина Ким к нам не обращалась с таким предложением. Поэтому, мне кажется, та информация, что распространяется в СМИ - это какая-то «утка». А что касается ее участия в выборах в Государственную думу, то здесь кандидатов выдвигает съезд партии, который проходит в Москве. Возможно, она будет участвовать в списках территориальной группы, но это станет известно только после съезда, - рассказал «КП»-Хабаровск» Игорь Глухов, глава регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Марина Ким - уроженка Санкт-Петербурга. Сейчас телеведущей 37 лет. Она является ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале. Телеведущая воспитывает троих детей, не замужем. В партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Марина Евгеньевна занимает пост секретаря президиума Центрального совета партии по информационной политике, а также является членом президиума Центрального совета партии и Центрального совета партии.