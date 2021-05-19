Сергей Фургал: последние новости на 19 мая 2021 года Фото: Социальные сети

Сын Сергея Фургала Антон опубликовал последние новости о своем отце. Он сообщает, что бывшего главу региона перевели из больницы в СИЗО «Лефортово». 7 апреля Фургала госпитализировали с диагнозом COVID-19 в «Матросскую тишину», болезнь протекала сложно, так как у Фургала нет части легкого, ее удалили много лет назад. Во время коронавируса у него было поражение легких более чем на 50%. Сергей Фургал понимал, что если заболеет этой инфекцией, то будет тяжело вылечиться, и просил привить его от коронавируса еще в Лефортово, однако прививку ему так и не сделали.

Два дня назад при переводе экс-губернатора обратно в «Лефортово» ему резко стало хуже, по информации, полученной сыном, Фургал потерял сознание. Сейчас он в тяжелом состоянии, но его не переводят обратно в лазарет. Адвокатов к нему не пускают. Как информирует сын экс-губернатора, адвокаты уверены, что переводили Фургала из больницы в том же тяжелом состоянии, и якобы врачи говорят, что на этом настояло следствие.

В Хабаровске начались митинги населения. Люди требуют лечить бывшего главу, пишут президенту, уполномоченному по правам человека.

Накануне сенатор Хабаровского края Елена Грешнякова написала прошение уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы та взяла на личный контроль состояние здоровья Сергея Фургала и организовала срочное медицинское обследование. Новую информацию об отце Антон Фургал обещал сообщать регулярно.

Напомним, Сергея Фургала арестовали в Хабаровске 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к преступлениям многолетней давности. Его отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве, где в итоге он заболел коронавирусом. После выписки из больницы ему стало хуже.