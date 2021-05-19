«Где были родители?»: двухлетнюю девочку насмерть сбил автомобиль во дворе дома в Хабаровске. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска.

Страшная трагедия произошла вчера вечером, 18 мая, в Хабаровске. Во дворе дома №40 на улице Машинистов в 20:40 вечера гуляла девочка 2019 года рождения. В то же время во дворе дома мужчина 1983 года рождения сел в свой автомобиль и начал ехать, как вдруг случайно наехал на прогуливающегося ребенка. Пострадавшей сразу же вызвали скорую помощь, однако девочка скончалась по пути в больницу.

- На данный момент материалы дела передаются в следственные органы. Выяснением обстоятельств займутся именно они, - рассказала Юлия Трейгер, старший инспектор по пропаганде ГИБДД Хабаровска.

Многих хабаровчан происшествие повергло в шок. В соцсетях пользователи стали задавать вопросы и обсуждать произошедшее.

- Что ребенок делал один в девять часов вечера во дворе? - спросила пользовательница Елена.

- Лена, с языка вопрос сняли после прочтения, - поддержал обсуждение пользователь Виктор.

- А где родители ребенка в девять вечера были? 2019 год - это же вроде два года, и он один по двору бегал? - негодовала пользовательница Марина.

Некоторые комментаторы выразили искренние соболезнования, другие предложили свою помощь в оформлении страховки и решении юридических вопросов.

В свою очередь городская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает родителям о необходимости донесения до детей информации о ПДД.

- Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными при переходе проезжей части и соблюдать правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких! - сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.