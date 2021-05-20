На форуме «ProДФО» в Хабаровске Михаил Дегтярев озвучил революционную стратегию Фото: Правительство Хабаровского края

Одна из ключевых площадок проходящего в краевой столице форума «ProДФО» - «Будущее ДФО: как создать пространство для самореализации молодежи». В пленарной дискуссии на эту важнейшую и болезненную тему принял участие глава региона.

Спектр вопросов чрезвычайно широк, но сводятся они, по сути, к одному - как сделать так, чтобы те, кто сейчас учатся в старших классах, заканчивают школу или колледж, являются студентом, остались на Дальнем Востоке, работали здесь и жили. Михаил Владимирович сказал, что молодежь - это не будущее, это наше настоящее, поэтому работать с ней необходимо не по остаточному принципу, а в рамках одного из приоритетных направлений.

На форуме «ProДФО» в Хабаровске Михаил Дегтярев озвучил революционную стратегию. Фото: пресс-служба правительство Хабаровского края

- Это вопрос комплексный, стратегический и многогранный. Хабаровский край уже сейчас является лидером среди регионов ДФО по многим направлениям молодежной политики и качеству образования. Однако теперь перед правительством региона стоит задача не просто создать условия для саморазвития и самореализации молодежи, но и привлечь ее к совместной работе и формированию стратегии дальнейшего развития региона. Только такие совместные усилия позволят превратить Хабаровский край в регион, где молодежь хочет остаться жить и работать, - заявил Михаил Дегтярев.

Каким же образом краевое правительство намерено действовать в этом архисложном направлении? Глава региона назвал шесть вполне конкретных программ, которые уже работают, и эффект от которых мы можем увидеть в недалеком будущем.

Так, в Хабаровском крае в 1,5 раза будет увеличено количество новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях промышленности. Действует проверенное правило «спрос рождает предложение». В крае имеется несколько передовых производств - как военных, так и гражданских, которые испытывают нужду в молодых высококвалифицированных специалистах. Совершенно незачем их привлекать из других регионов большими зарплатами и жильем. Мы в состоянии таких спецов готовить сами, на местной научной базе.

Также по ходатайству Михаила Дегтярева федеральное правительство предоставило вузам Хабаровского края 600 дополнительных бюджетных мест на перспективные специальности. Это решение спущено сверху, фактически это приказ - брать дальневосточников.

На форуме «ProДФО» в Хабаровске Михаил Дегтярев озвучил революционную стратегию. Фото: пресс-служба правительство Хабаровского края

Третье. В ближайшее время в Хабаровске начнется строительство объединенного студенческого кампуса, где будут проживать несколько тысяч студентов всех хабаровских вузов. Аккумулирование учащихся в одном месте позволит создать специфичную творческую среду. Нечто подобное в советское время было сделано в Новосибирске, когда там создали Академгородок. Он до сих пор поставляет сливки технической интеллигенции во все отрасли народного хозяйства.

Что касается досуга и здорового образа жизни молодых, то от простой пропаганды краевое правительство переходит к конкретике: в рамках государственно-частного партнерства прорабатывается проект Дальневосточного оздоровительного центра, который будет работать в круглогодичном режиме. Это что-то вроде санатория-профилактория, где студенты смогут постигать науку, не отвлекаясь на добычу хлеба насущного и сезонные недуги. По сути, это «интеллектуальная теплица». Идея оздоровительного комплекса хороша еще и тем, что молодые люди смогут на время выходить из-под «родительского крыла» и вести самостоятельную жизнь. Не секрет, что именно это обстоятельство часто становится решающим при выборе вчерашним школьником места учебы.

Врио губернатора подтвердил, что принято решение о расширении инновационного, научного, образовательного проекта «Сириус». В настоящее время региональный центр поддержки одаренных детей охватывает более трех тысяч детей края. В ближайшее время эти лимиты будут увеличены. Растить таланты будем с младых ногтей.

Наконец, будем совершенствовать налаженную системную работу по созданию условий для самореализации молодежи. Так, не менее 30% участников «Народного совета» - представители молодежи со всех уголков Хабаровского края. А при поддержке правительства Хабаровского края совместно с киностудией «Союзмультфильм» запущено создание анимационного кластера.

Благодаря реализации этих проектов Хабаровск, по мнению Михаила Дегтярева, в недалекой перспективе неизбежно станет городом-миллионником, в первую очередь за счет притока в него молодежи со всей страны.

На форуме «ProДФО» в Хабаровске Михаил Дегтярев озвучил революционную стратегию. Фото: пресс-служба правительство Хабаровского края

- Качество образования в Хабаровском крае одно из самых высоких в ДФО. При относительно небольших затратах со стороны краевого и федерального бюджетов регион можно превратить в крупнейший образовательный кластер макрорегиона, простимулировав приток сюда молодежи со всей страны. Говорил уже не раз и повторю - мы отказываемся от риторики вроде «надо сохранить население и прекратить отток». Это деструктивно. Нужно создавать условия, чтобы на ДВ было комфортно жить, получать качественное образование и иметь высокооплачиваемую работу. Только этим можно привлечь молодежь. И мы это делаем, - подытожил Михаил Дегтярев.

Что ж, Дегтярев и его команда крайне рационально и прагматично подходят к вопросу молодежной политики. Вместо риторики про любовь к малой родине и фраз в духе «где родился, там и пригодился» власти региона теперь точечно занимаются решением тех проблем, что ранее вынуждали молодежь уезжать из региона. Так, приоритетами этого направления работы правительства стало повышение качества образования, создание высокооплачиваемых рабочих мест, решение жилищных проблем, создание условий для самореализации представителей молодого поколения.

Не надо и сбрасывать со счетов, что нынешний руководитель края возглавлял профильный комитет Госдумы РФ, занимавшийся в том числе работой с молодежью. Именно поэтому глава региона прекрасно разбирается в этой проблематике и готов предложить нестандартные эффективные решения, уже позитивно себя зарекомендовавшие на федеральном уровне или в других регионах.