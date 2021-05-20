На Дальний Восток: как создать условия для самореализации молодежи в регионе Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сегодня второй день форума «ProДФО - Хабаровский край». Накануне пленарная дискуссия была посвящена теме «Будущее ДФО: создаем пространство для самореализации и работы молодежи». Эксперты решали, как остановить отток молодых людей из региона, какие меры поддержки должны быть в этом направлении. Также поступили предложения убрать первоначальный взнос на ипотеку, построить многофункциональный центр и многое другое. Как создать условия для самореализации молодежи в регионе? Этот вопрос обсудили с основателем первого в России Гражданского клуба цифровой урбанистики UrbanIT Владимиром Авериным, исполнительным директором форума «Амурский кампус», членом совета хабаровской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Светланой Лисица, продюсером анимационной студии «Мечталет» Ильей Кузнецовым.

Светлана Лисица, исполнительный директор форума «Амурский кампус», член совета Хабаровской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Аверин, основатель первого в России Гражданского клуба цифровой урбанистики «UrbanIT» Фото: Сергей ПЯТКОВ