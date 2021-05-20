«Увидел, что не дышит и ринулся на помощь»: в ЕАО полицейский спас жизнь ребенку Фото: УМВД России по ЕАО

История спасения ребенка случилась в Еврейской Автономной области накануне, 19 мая. Участковый уполномоченный полиции быстро среагировал и сумел-таки предотвратить трагедию.

Дело было так: дежурным в местное ОМВД сообщили о том, что в одной из квартир поселка Приамурский девочка-подросток пыталась нанести себе вред и ей теперь требуется срочная помощь. Местный участковый Баир Ринчиндабаев быстро среагировал и устремился на место происшествия. Когда он забежал в квартиру, увидел, что девочка уже не дышит…

- Я начал тогда оказывать ей необходимую экстренную помощь, так как владел этими навыками. К приезду «скорой» девушка задышала, - говорит участковый.

Девочка находилась в состоянии клинической смерти, это подтвердила приехавшая бригада медиков. Подростка спасло то, что полицейский очистил ей дыхательные пути и начал делать искусственное дыхание. Экстренную помощь он оказывал, пока ребенок не задышал самостоятельно.

Благодаря действиям и реакции Баира Ринчиндабаева, девочка была выведена из состояния клинической смерти и осталась жива. Отец подростка выразил благодарность участковому.

- Особая благодарность участковому за то, что прибыл быстрее врачей и оказал профессиональную поддержку и помощь, как сотрудник полиции и вообще, как человек. Он четко знал, что делать при асфиксии, как правильно положить, чтобы не повредить органы дыхания. Я, как отец, искренне ему благодарен, - сказал папа спасенной девочки.

Сейчас ребенок проходит курс реабилитации, ее жизни ничего не угрожает.