Студентка из Комсомольска-на-Амуре прикурила от Вечного огня

Комсомольская студентка прикурила от Вечного огня Фото: скриншот с видео

В Комсомольске одна из местных жительниц решила прикурить сигарету от Вечного огня. Соответствующее видео было размещено в одном из городских пабликов в социальных сетях. По данному факту следователи уже начали проверку.

Известно, что девушке 18 лет, и она учится в одном из колледжей города Юности.

- Девушка прикурила от Вечного огня мемориального комплекса «Землякам - комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны. По данному факту организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в краевом СУСКе.

Студентке грозит уголовное дело по статье «Вандализм».

Пользователи соцсетей мгновенно обрушились с критикой в адрес действий комсомольчанки. Вот несколько комментариев из паблика «Комсаграм».

- Да, аморально. А то, что выложили, сами виноваты, оставили бы себе в архивах, - пишет Алексей Коробко.

- Ведьм всегда тянуло к огню, - отозвался Александр Бянкин.

- Надо было ей прям там «прикурить» пару раз, - советует Алена Сергеева.

Но нашлись и те, кто не видит в этом поступке «ничего такого»

- Не понимаю, что такого тут? - недоумевает Евгений Панитевский.

Мемориальный комплекс «Землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны» открыт в 1972 году в Центральном округе Комсомольска-на-Амуре в районе городской набережной; 9 мая 1975 года зажжен Вечный огонь. На площади мемориала ежегодно проходит празднование Дня Победы, проводятся различные мероприятия.

Напомним, это уже не первый подобный случай. В Калининграде в преддверии 75-летия Победы 19-летняя девушка также решила прикурить от Вечного огня.