Отключения горячей воды в Хабаровске в 2021 году вскоре завершатся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске продолжается период отключения горячей воды. Наверное, это одно из главных обстоятельств, по которому не все любят весну. Большая часть работ уже сделана, однако, некоторые микрорайоны краевой столице до сих пор расстроены из-за отключений ГВС.

Уже сегодня, 21 мая, завершаются испытания на прочность и плотность на хабаровской ТЭЦ-1. Горячую воду у потребителей отключили еще вчера, 20 мая. Однако уже к вечеру сегодняшнего дня, 21 мая, горячее водоснабжение станет возвращаться в дома. Отключения затронули Индустриальный, Железнодорожный и Центральный районы Хабаровска, а также Хабаровский район. Сегодня без горячей воды еще побудут жители:

- некоторых улиц Индустриального района;

- Центрального района, а именно улиц: Гамарника (нечетная сторона), Пушкина (до Карла Маркса), Мухина (от Пушкина до Дикопольцева);

- Железнодорожного района, а именно район «Хабаровск-2», а также улиц Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСы, Костромской, Промышленной;

- поселков Ильинка и Ракитное в Хабаровском районе.

Кроме того, сегодня, 21 мая, гидравлические испытания на прочность и плотность завершатся на Некрасовской котельной. А это значит, что горячая вода вернется в дома жителей села Некрасовка.

А до 23 мая еще продлятся гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей на котельной в Волочаевском городке. До понедельника без горячей воды остались жители улицы Подгаева.

Кроме того, напоминаем, что в связи с ремонтом теплотрасс в краевой столице временно перекроют некоторые участки дорог. С расписанием перекрытий можно ознакомиться по ссылке.

Во время гидравлических испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его на транспорте. Во всех случаях необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.