Ждем жару до +30 градусов: Галина Брынцева о погоде на выходные в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Погода на этой неделе порадовала хабаровчан теплом, несмотря на пару дождливых дней, в общем температура была достаточно высокой. Отличным завершением недели станут грядущие выходные - в субботу и в воскресенье воздух прогреется до +28 и даже до +30 градусов. Особенно это радует тех горожан, кто запланировал в выходные вылазку на природу, дачу или просто на прогулку. Однако стоит поостеречься солнечных лучей. Припекать будет знатно.

Это значит - все, наступило лето? Пока нет, на следующей неделе хабаровчан ждет еще порция холода и дождя. О том, насколько сильно опустится столбик термометра с понедельника, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

- В понедельник мы, к сожалению, возвращаемся к холоду. Температура будет падать, пойдут дожди. Днями будет до +13 +15 градусов всего, - говорит Галина Брынцева. - Но перед этим в выходные мы хорошенько прогреемся, столбик термометров поднимется до отметки в +30 градусов.

Напомним, в крае по-прежнему действует масочный режим, поэтому при посещении общественных мест постарайтесь соблюсти все меры защиты.