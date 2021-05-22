Был пьян, сбил ребенка и скрылся: следком добивается ареста виновного в ДТП в Хабаровском крае Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае, по информации правоохранительных органов, возрос детский травматизм. Однако помимо того, что дети и подростки подвергают себя риску, находясь на стройках, гаражах, водоемах и прочем, опасность грозит им и со стороны других людей. Нередкими стали случаи дорожно-транспортных происшествий, в которых либо погибают, либо страдают дети. Так, несколько дней назад в одном из дворов Хабаровска насмерть сбили двухлетнюю девочку. Еще один случай, к счастью, без летального исхода, произошел в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Здесь пьяный водитель сбил ребенка шести лет и скрылся с места происшествия. Преступника нашли, и теперь требуют заключить его под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как считает следствие, 15 мая этого года мужчина 32 лет, у которого нет водительского удостоверения, все-же сел за руль автомобиля и сбил ребенка шести лет. Это произошло возле моста через реку Ургал, Верхнебуреинского района. Мужчина с места происшествия скрылся, оставив травмированного ребенка.

- Сотрудниками уголовного розыска установлено его местонахождение, он был доставлен в медицинское учреждение, в ходе освидетельствования выявлено у мужчины состояние алкогольного опьянения. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывалась квалифицированная медицинская помощь, - сообщили в СУ СК.

Жизнь шестилетнего ребенка вне опасности. Следователи мужчину задержали и основываясь на тяжести преступления из-за которого пострадал маленький ребенок, следком требовал взять виновного под стражу, потому что он представляет опасность для общества. Суд эту инициативу не поддержал, оставив мужчину на свободе, но с ограничениями. Следком обратился в прокуратуру с ходатайством обжалования этого решения. А пострадавшим оказывается максимальное содействие в реализации прав и законных интересов малолетнего ребенка.