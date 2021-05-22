На поиски брошены все силы: мальчика, утонувшего в Хабаровске, так и не нашли Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае спасатели все чаще стали получать сообщения о происшествиях на воде и бесследной пропаже людей в реках региона. После прохождения ледохода и наступлением тепла народ выбирается на отдых или рыбалку на водоемы, но не всегда эти походы заканчиваются благополучно. Спасатели сейчас занимаются усиленными поисками троих жителей Хабаровского края, пропавших на воде. Предположительно все трое утонули.

Так, еще 9 мая МЧС получили сигнал о пропаже молодого мужчины в районе села Вознесенское. Пропавший был на рыбалке, его катер перевернулся на воде. До сих пор этого мужчину не нашли.

Второе происшествие случилось 15 мая, спасателям поступил сигнал о том, что нужна помощь в поиске тела мужчины, который предположительно утонул на реке Урми у Догордона.

Подростка, утонувшего в Амуре, тоже продолжают усиленно искать. Напомним, 20 мая вечером трое подростков 15-16 лет отдыхали на базе «Дельфин». Двое из них захотели искупаться, зашли в воду, но в итоге один не справился с сильным течением и не смог выбраться на берег. Второй ребенок выйти из воды смог, с ним все в порядке.

Делом занялся следком по Хабаровскому краю. Спасателями же до настоящего времени поиски пропавших продолжаются. Посильную помощь в поисках оказывают власти. За сутки обследовали порядка 50 километров береговой линии. Поиски продолжаются.