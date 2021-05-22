Михаил Дегтярев лично помог расчистить хабаровский дендрарий Фото: Максим МОЛОТОВ

Рано утром 22 мая руководитель Хабаровского края появился в воротах дендрария. Он с ходу признался, что это место его заранее интригует, ведь он здесь еще ни разу не был. В этот день работники дендрария и волонтеры традиционно устраивают субботник – освобождают лес от валежника и старых ветвей, спиливают засохшие деревья, устанавливают скворечники, метут дорожки, одним словом, наводят порядок. Организаторы субботника предоставили инвентарь для уборки, мешки под мусор, обеспечили вывоз порубочных остатков.

Михаил Дегтярев, человек не чуждый природе, с энтузиазмом принял в акции прямое участие: надел рабочие перчатки и перекидал кучу сухого валежника в кузов машины.

- Здесь очень красиво, и воздух какой-то другой. Деревья вон какие старые попадаются. Они, наверное, еще Блюхера помнят… К каком году образован дендрарий? - спросил врио.

Сотрудники министерства культуры (в мае этого года территория краевого значения "Дендрарий" в Хабаровске закреплена за Хабаровским краевым парком имени Н.Н. Муравьева-Амурского) ответили – в 1896 году. Тогда он занимал четыре гектара и представлял собой густой лес из дуба, ясеня, ильма и других деревьев. К сожалению, последние годы за дендрарием не особенно следили и его состояние приближалось к неудовлетворительному. С приходом сюда краевого Минкульта ситуация стала выправляться. Теперь субботники – чуть ли не постоянно длящаяся акция.

- Все правильно. Сделаем из этого леса настоящую городскую и краевую достопримечательность. Дорожки нужно сделать цивилизованные. Составляйте план, смету, денег мы вам выделим, - ободрил Михаил Дегтярев.

В самой гуще леса глава региона принял участие в установке скворечника. Ему помогал бродивший неподалеку школьник. Вместе установили будку на столбике. Парень авторитетно заявил, что для птиц эта штука вряд ли пригодится. Ее «бурундуки оккупируют».

Михаил Дегтярев лично помог расчистить хабаровский дендрарий Фото: Максим МОЛОТОВ

Врио около часа вояжировал по лесу, интересовался видами деревьев и кустарников. Возле древнего манчжурского ореха заметил россыпь желтых грибов и поинтересовался, не едят ли их посетители? Сотрудница дендрария ответила, что нет. Кто же ест сырые грибы?

Михаил Дегтярев лично помог расчистить хабаровский дендрарий Фото: Максим МОЛОТОВ

- Не знаю, не знаю, - задумчиво пошутил Михаил Владимирович. – Судя по высказываниям некоторых наших блогеров, грибы они все-таки употребляют…

На завершающем витке прогулки группа во главе с врио губернатора неожиданно наткнулась на медитирующего пожилого мужчина. Тот с отрешенным видом сидел на пеньке под огромным вековым кедром. Между ним и руководителем региона завязался разговор. Старик поведал, что ему скоро 90 лет, он заслуженный лесник, а сюда приходит зарядиться жизненными силами. «В дендрарии нас, пенсионеров, много обитает…» - сказал Геннадий Степанович о себе и своих ровесниках как будто о белках (которых здесь действительно немало). Михаил Дегтярев тактично пожелал ему здоровья.