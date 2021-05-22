«Школа, я скучаю»: в Хабаровске проходят последние звонки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 22 мая, в школах краевой столицы прозвучали последние звонки. Всего во взрослую жизнь отправилось 2791 человек. Торжественные линейки прошли во всех школах города. Одну из таких, в МАОУ СШ №10, посетили городские и краевые чиновники.

«Школа, я скучаю»: в Хабаровске проходят последние звонки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Дорогие выпускники, родители, педагоги. Хочу вас поздравить с этим замечательным днем. В большое плавание отправляется два класса с такими очаровательными выпускниками. Я хочу пожелать от всего правительства края, чтобы у детей все сложилось, и они нашли свое место под хабаровским солнцем. Главное, чтобы вы поступили в те учебные заведения, в которые хотите, и нашли работу своей мечты. А мы в свою очередь сделаем все, чтобы были хорошие рабочие места, интересная, высокооплачиваемая работа, жилье, места отдыха и все сложилось замечательно. Самое главное – никогда не отчаивайтесь. Какой бы результат ни был, все будет хорошо, - поздравил выпускников школы Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

«Школа, я скучаю»: в Хабаровске проходят последние звонки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Михаил Владимирович также напомнил, что с 2020 года в крае премия имени Н. И. Гродекова вручается не только стобалльникам, но и тем ребятам, которые за экзамен получат от 95 баллов.

«Школа, я скучаю»: в Хабаровске проходят последние звонки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Раньше только для стобалльников было, но мы эту границу чуточку расширили. Теперь, все наши отличники, даже если вы чуть-чуть не дотянете, вы получите премию правительства края. Желаю вам успехов на экзаменах, - добавил врио губернатора.

«Школа, я скучаю»: в Хабаровске проходят последние звонки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Слова поздравления также прозвучали и от главы города Сергея Кравчука.

- Сегодня радостный и грустный день. Радостный, потому что вы вступаете в новую жизнь. А грустный, потому что вы больше никогда не услышите этот приятный звон, который многие годы приглашал вас сесть за парту. Естественно, мы бы очень хотели, чтобы вы остались в Хабаровском крае, но выбор всегда остается за вами. Огромное спасибо хочется сказать родителям, которые довели каждого выпускника до последнего звонка, - сказал Сергей Кравчук.

«Школа, я скучаю»: в Хабаровске проходят последние звонки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В ответ одиннадцатиклассники сказали слова благодарности чиновникам и вручили памятные подарки.

«Школа, я скучаю»: в Хабаровске проходят последние звонки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В школе №10 выпуск 2021 года является восьмидесятым. В целом последний звонок в десятой школе прошел по всем канонам. Не помешала даже жара в +27 градусов. Ребята послушали старые добрые хиты, вроде песни «Школа, я скучаю», исполнили традиционный вальс, вручили цветы любимым учителям, завучам и директору, попрощались с классными руководителями, послушали стихотворения от первоклашек. Как по традиции, один из новоиспеченных школьников от волнения забыл слова стиха прямо во время выступления. Но мальчик гордо достоял до конца выступления и расплакался лишь в конце.

«Школа, я скучаю»: в Хабаровске проходят последние звонки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Я же учил. Я все помнил, - причитал первоклассник.

Родители, журналисты и даже врио губернатора мальчика успокоили, предоставив возможность рассказать стих еще раз, только уже на телевизионную камеру. Не сдержали слезы и сами выпускники, а также родители.

«Школа, я скучаю»: в Хабаровске проходят последние звонки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Очень сложно сдержать слезы в такой важный день. Школа закончилась, впереди экзамены и новая жизнь. Я уже решила куда буду поступать - в РАНХиГС на специальность «Управление проектами». Надеюсь, все получится, - рассказала Маша Честная, ученица 11Б класса средней школы №10.

«Школа, я скучаю»: в Хабаровске проходят последние звонки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как отметила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова, в этом году у выпускников не должны возникнуть проблемы на экзаменах.

«Школа, я скучаю»: в Хабаровске проходят последние звонки Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Наши школы проводили занятия очно с 1 сентября 2020 года. Нам удалось избежать ухода на дистанционный формат обучения, и поэтому вся программа ребятами была усвоена. Несмотря на те трудности, с которыми столкнулись школьники в прошлом году из-за пандемии коронавируса, этот год дал нам шанс реабилитироваться и вернуться к прежнему уровню. Выпускные проверочные работы показали, что все ребята справились с освоением программы, - рассказала Татьяна Матвеенкова.