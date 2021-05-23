«Это поджог»: в ЕАО сгорела третья баня за последние несколько дней. Фото: ГУ МЧС России по ЕАО.

Череда пожаров в Еврейской автономной области началась еще в пятницу, 21 мая. Тогда на пульт пожарной станции поступили сообщения о пожарах в поселке Николаевка и городе Облучье. А уже сегодня ночью сгорела баня в селе Степное.

- Возгорание в поселке Николаевка обнаружила местная жительница поселка. Во время пожара хозяев не было дома. До пожара баня не использовалась по назначению. В результате возгорания полностью сгорело как деревянное здание бани, так и навес для дров, расположенный вблизи. Никто не пострадал. Предположительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО.

А вот в Облучье ситуация сложилась совершенно иная. Там виновницей пожара оказалась пожилая хозяйка бани. Женщина затопила баню и, пока помещение прогревалось, отошла в дом. Через некоторое время из здания бани стал валить дым. Пенсионерка побежала к бане и увидела, что у печи загорелась крыша. Женщина сразу же обратилась к пожарным и возгорание успели ликвидировать раньше, чем огонь охватил все здание. В итоге сгорело только потолочное перекрытие, общей площадью один квадратный метр. Никто не пострадал. Специалисты провели разъяснительную беседу с виновницей пожара.

«Это поджог»: в ЕАО сгорела третья баня за последние несколько дней. Фото: ГУ МЧС России по ЕАО.

В последнем эпизоде, который был зафиксирован сегодня, 23 мая, в 2:43 часа ночи, специалисты предполагают умышленный поджог.

- Возгорание произошло на улице Содовой в селе Степном Ленинского района. Ночью хозяева дома услышали лай собаки. Выйдя на улицу, чтобы проверить, на что среагировал пес, собственники увидели, что из сарая валит дым. Вызвав пожарных, селяне принялись тушить пожар самостоятельно. Однако этого оказалось недостаточно. Огонь перекинулся на баню и гараж, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Прибывшие специалисты с пожарной станции Биджан успели локализировать возгорание прежде, чем огонь затронул жилой дом. В итоге все постройки сгорели дотла. Никто не пострадал. Инспекторы отделения надзорной деятельности и профилактической работы установили, что причиной пожара мог быть поджог. Дальнейшим расследованием займутся сотрудники полиции.