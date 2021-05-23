Депутат Хабаровской гордумы Ольга Ващенко: «Недостатка в обращениях нет» Фото: Максим МОЛОТОВ

Ольга Ващенко – редкий для думы города Хабаровска человек. Она совсем не похожа на стереотипного народного избранника. Слишком добрая и полная сочувствия. Есть мнение, что именно такие и нужны в городской думе. Не только сухари-эристы и пламенные политические борцы. Нужны те, кто всем сердцем болеет за своих избирателей.

- Расскажите о себе. Как вы попали в политику?

- Я депутат городской думы по 18 округу, Южный микрорайон. 7 лет работала в избирательной комиссии ЛДПР, потом мне сделали предложение, и я вступила в партию. Можно сказать, что я со школы еще вела активный образ жизни, была советом отряда. И позже, уже когда выучилась на врача-ветеринара, продолжала участвовать в жизни своего района. Мне нравится помогать людям в меру своих сил. У депутата для этого больше возможностей, и я стала депутатом городской думы. В Южном микрорайоне меня знают.

- С какой стороны?

- Во-первых, я давно уже работаю по проблеме отношений людей и животных – с общественной организацией «Зоозащита ДВ», с ее председателем депутатом краевой думы Натальей Коваленко. Во-вторых, я долго занималась волонтерством. Не влезала ни в какие политические споры, старалась сделать лучше тот микрорайон, где живу, помогать людям. В городской думе я являлась членом комитета по бюджету. Сейчас написала заявление, чтобы меня включили в комитет по социальным вопросам. Мне это ближе. И по характеру личности, и по тем вопросам, которыми приходится заниматься как депутату. Это пенсионеры, школьники, многодетные, малообеспеченные сироты. И животные.

- Такая работа требует постоянного регулярного контакта с большим количеством людей…

- А как же. Каждую субботу мы ведем прием граждан в центре по работе с населением «Единство» на улице Суворова 62 с 13.00. до 15.00. Кто-то из наших депутатов по Южному микрорайону обязательно на месте, если другие на выезде – Дарья Зубкова, Сергей Перепечкин, Александр Каян, Сергей Бочкарев. Нам повезло – в этом центре проходят различные мероприятия для пенсионеров, детей, семей. Люди идут на них и заходят, в том числе, к нам. Иногда просто выговориться. Они рассказывают о проблемах – иногда личных, семейных, но чаще об общественных – что творится во дворах, чем недовольны люди, какие улучшения можно сделать. Недостатка в обращениях нет.

- Приведите пример.

- Пожалуйста. Обратилась ко мне женщина из моего округа. Она помогала парню – сироте. Из остро нуждающихся, ему даже ходить не в чем было. Но не бродяга какой-нибудь – подрабатывал и учился в техникуме. В этом учебном заведении у того возникла проблема – перестали платить стипендию. Действовали быстро – связались с заместителем мэра по Южному округу Марией Матаевой, она поговорила с руководством техникума, вопрос решили в пользу парня. Какая-то бюрократическая несостыковка была. Это частный случай. Другой пример – общественный. На пересечении улиц Суворова и Ворошилова стояли ларьки. Торговали в основном выходцы из Средней Азии. Развели антисанитарию, в окрестных домах появились крысы. Обращений граждан была масса. Совместно с окружной администрацией этот «пятачок» привели в порядок – ларьки убрали, территорию облагородили. Вообще, незаконная торговля процветает. Раньше полиция с этим как-то справлялась, а сейчас закон немного изменили - правоохранители могут только присутствовать.

- Мне известно, что, несмотря на вашу личную доброжелательность, вам, как депутату приходилось сталкиваться с тяжелыми и даже страшноватыми проблемами в районе…

- Приходилось. Например, во дворе дома 41 по улице Ворошилова стояло полуразвалившееся строение. Оно представляло несомненную угрозу для гуляющих там детишек. Жители в течение нескольких лет куда только не обращались, просили снести опасный объект. Ничего не получалось – земля под этой развалиной в частной собственности, владелец ничего там не строит, разговаривать по телефону не желает, к тому же живет в ЕАО. Пришлось мне обращаться к краевым властям. Итог: юристы составили исковое требование, состоялся суд, на ликвидацию объекта дано было полгода. Ждем до августа.

Что же касается страшного… Ну, вот свежий случай. 15 мая мне позвонили волонтеры. Некий парень ходил по улице и предлагал купить собачье мясо. Я приехала на место практически вместе с полицией. Слышала его показания. Этот, с позволения сказать, человек ничего не скрывал. Ловил щенков – щенков! И отвозил их каким-то людям в район Химфармзавода. Те – извините за подробности – там их разделывали и передавали ему. Для продажи. Иногда с головами. Соседи этого «продавца» сейчас готовы написать на него заявление, что он мучил находившуюся у него собаку – они слышали, как он ее пытал. Паря задержали на двое суток, но потом отпустили. Думаю, эта дикая история еще будет иметь продолжение.

- Ужас какой. Сложный вам достался избирательный округ.

- Нелюди везде есть. А округ у меня замечательный. Со своими проблемами, конечно, но я считаю его благополучным. Мне повезло, что на моем участке нет частного сектора…