Дождливо и холодно: Галина Брынцева о погоде в Хабаровском крае на рабочую неделю Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вполне себе летняя погода выдалась в прошлые выходные в Хабаровске и крае. Днем температура доходила до +30 градусов. Хабаровчане смогли полноценно прочувствовать всю прелесть местного климата. Что уготовила небесная канцелярия региону на начавшуюся рабочую неделю - рассказала радиослушателям Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС», в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск».

- Те, кто устал за прошлые дни от жары и солнцепека, смогут на этой неделе отдохнуть. Нас ждет дождливая и прохладная погода. Дневные температуры будут доходить лишь до +17 +19 градусов, - говорит Галина Брынцева. - Дожди будут идти не постоянно, а с перерывами, но ожидаются и грозы, и ветер. Причем пасмурно будет не всегда, солнце тоже выглянет.

Что касается скорости ветра, то на побережье Татарского пролива порывы могут достигать 22 метров в секунду. В Хабаровске ветер будет, но не сильный. А вот ночные температуры будут низкими, особенно в середине недели ночью может быть до +4 градусов. К слову, синоптик сказала, что температура упадет на 10-15 градусов по сравнению с минувшими жаркими выходными. Но отчаиваться не стоит, ведь пока доподлинно неизвестно, какая погода ждет нас уже в эти выходные и к началу лета.