«Рыбный день» на Колыме: массовые «выбросы» сельди замечены на Тауйской губе. Фото: скриншот с видео.

Соцсети облетели видео с интересным природным явлением - огромное количество сельди выбросилось на поверхность воды. Множество особей попросту плавает брюхом вверх по поверхности, привлекая тем самым внимание чаек. Как выяснилось, для местных подобная ситуация не в диковинку.

- Скоро на всех прилавках Магадана, - весело шутит пользовательница соцсетей Валентина.

Как сообщает «МагаданНИРО», для тихоокеанской сельди подобное поведение вполне закономерно и является нормальным.

Нерест сельди в Магаданской области. Фото: пресс-служба «МагаданНИРО».

- Как показали исследования 2020 года, сейчас численность охотской сельди находится на подъеме. Запас сельди вырос до максимальной отметки с 1961 года. Поэтому неудивительно, что происходят выбросы сельди на поверхность и берег. В этом году увеличилось количество особей, прибывших на нерест. Соответственно, произошло переполнение нерестилищ. Кроме того, повлияла и ледовая обстановка, - рассказали в «МагаданНИРО».

Существует несколько вариантов развития событий во время нереста. При большом количестве особей некоторых выбрасывает на мелководье или даже на берег во время нерестового хода. А если, например, рыба во время прилива зашла на закрытый участок - в бухту, лагуну или лиманы рек, и не успела покинуть участок в ходе отлива, то вскоре оставшаяся без воды сельдь засыхает. Например, в лагуне реки Ола такое происходит практически каждый год. Бывает, что все обстоятельства сходятся одномоментно.

- Большое влияние оказывает гидрологическая обстановка. Такое происходит не каждый год, только в так называемые «депрессивные» периоды, когда лед не успевает расходиться до начала нереста. Нередко во время прилива ветром к берегу нагоняются льды, которые блокируют особям выход на свободу. А так как сейчас в области отмечаются колебания температур, неудивительно, что берега заполнились сельдью, - объяснил Евгений Тихменев, глава Магаданского областного отделения Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы.

"Выбросы" сельди во время нереста 2015-2016 годов. Фото: архив пресс-службы «МагаданНИРО».

Во время нереста в 2015-2016 годах выбросы сельди превысили отметку в пять тысяч особей. Ученые отметили, что такое природное явление положительно скажется на состоянии окружающей среды. Засохшая без воды сельдь обогатит водоем органическими веществами, благодаря которым развитие получит фито- и зоопланктон, которым питаются некоторые обитатели акватории Тауйской губы.