Хабаровск ликует: Михаил Дегтярев и Константин Чуйченко решили перенести СИЗО из центра города

Михаил Дегтярев и Константин Чуйченко решили перенести СИЗО из центра города Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 24 мая, ворота тюрьмы распахнулись для двух именитых гостей: Михаил Дегтярев и министр юстиции РФ Константин Чуйченко осмотрели следственный изолятор №1. Это здание было построено в конце XIX века, привычный хабаровчанам вид обрело в 1915 году. Оно расположено на улице Знаменщикова - это самый центр Хабаровска. Михаил Дегтярев и Константин Чуйченко на месте решали важнейший для краевой столицы вопрос.

- Основная повестка - это перенос следственного изолятора за пределы городской черты, и здесь мы продвинулись. От имени хабаровчан я передал эту просьбу Константину Анатольевичу Чуйченко. Будет сформирована дорожная карта, и мы станем двигаться в этом направлении, - заявил Михаил Дегтярев.

Еще 30 апреля врио губернатора на объезде города сообщил о своем решении ходатайствовать перед министерством юстиции о переносе СИЗО куда-нибудь подальше от центра. А тремя годами раньше - в 2018 году Управлению ФСИН пришлось пережить целую судебную войну с предпринимателями и населением по этому поводу. Хабаровчанин Сергей Федурин - и не только он - подавали в суд на службу исполнения наказаний, предъявляя претензии, что многие жилые дома расположены непосредственно в санитарной зоне объекта. Правда, тогда страсти разгорелись из-за торгового центра «Счастье», который выстроила мэрия рядом с СИЗО (УФСИН даже выиграло арбитражный суд, но до сноса ТЦ не дошло).

В приемную Дегтярева и на его аккаунты в соцсетях поступало множество обращений граждан с просьбами решить вопрос со следственным изолятором. Хабаровчане справедливо указывали на то, что СИЗО может быть очагом распространения инфекций, на негативное влияние такого соседства на подрастающее поколение, на нездоровую атмосферу вокруг изолятора. Там постоянно бродят опасные люди с передачками для сидельцев, они постоянно конфликтуют с полицией, из СИЗО в жилые дома устремляются неистребимые полчища крыс, автозаки перекрывают дорогу и мешают движению. Врио услышал запрос народа.

Решение о переносе СИЗО еще и своевременно. Ведь оно укладывается в принципиально новую парадигму благоустройства российских городов.

- В конце апреля утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из краеугольных пунктов этой концепции является вынос всех учреждений, прежде всего - следственных изоляторов - за черту города. Сейчас мы будем разрабатывать генеральную схему развития учреждений уголовно-исполнительной системы. Думаю, мы там предусмотрим такое проектное управленческое решение для Хабаровска, - прокомментировал посещение изолятора глава минюста РФ.

Руководство Управления ФСИН по Хабаровскому краю предложило в качестве варианта решения проблемы строительство нового СИЗО на месте исправительной колонии №3 (ул. Целинная), которая ликвидируется. На окраине Хабаровска высвободится участок в 14 гектаров. При этом для возведения нового следственного изолятора, по словам министра юстиции РФ, достаточно трех гектаров.

Сроки переноса пока не определены. Но после составления дорожной карты и сметы процесс пойдет.