Выгода, безопасность, комфорт: «Сбер» поддерживает бизнес -"Фото "Сбер"

В преддверии Дня российского предпринимательства «Сбер» напомнил о сервисах, созданных специально для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Во время пандемии государство разработало меры поддержки, которые банки оперативно внедряли в свои системы. Так, за прошлый год в рамках господдержки «Сбер» выдал порядка 2,5 миллиарда рублей кредитных средств почти двум тысячам бизнесменов под 2%. Основной целью такой поддержки стало сохранение рабочих мест во время пандемии, когда поток клиентов кардинально сократился. В 2021 году действует новая мера господдержки, которая предоставляется «Сбером» - теперь кредитование происходит под 3%. На данное время мерой воспользовались уже порядка 800 клиентов.

Наталья Красулина, управляющая Головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк, рассказала, как создаются новые продукты для клиентов.

- Во главе угла всегда стоит клиент и его потребности. «Сбер» смотрит, что может предложить предпринимателю, какой сервис поможет облегчить, автоматизировать и ускорить работу бизнеса, и лишь после этого создается что-то действительно необходимое, - говорит Наталья Красулина.

Кредитная бизнес-карта

В числе таких кредитных продуктов, востребованная среди предпринимательского сообщества - кредитная бизнес-карта. Отличие от карты для физических лиц – стодневный грейс-период, когда у клиента есть практически три месяца на беспроцентное использование средств с карты. Еще одно отличие – при снятии наличных грейс-период также действует. Картой можно расплачиваться в магазинах, тратить деньги на представительские и командировочные расходы, хозяйственные нужды и прочее. Особенность продукта – неограниченное количество карт для сотрудников предприятия, причем с разными лимитами. Обслуживание карты сейчас бесплатное.

- Что касается лимитов для кредитной бизнес-карты, то здесь искусственный интеллект рассчитывает индивидуально. Все зависит от оборотов средств предпринимателя, от его кредитной истории, благонадежности, - рассказывает Наталья Красулина.

Кредит на развитие бизнеса

Одним из самых популярных продуктов остается кредит на развитие бизнеса. Целевое использование средств никак не контролируется банком, то есть предприниматель может потратить их на выплату зарплаты, покупку оборудования, расходы и другие цели. Смарт-кредит бизнесмен может получить без посещения офиса, посредством онлайн-банка, причем даже в праздничные и выходные дни. Зачисление денег происходит за несколько минут после принятия решения.

- Чтобы получить такой кредит, бизнес должен работать не менее полугода. Прежде, чем банк выдаст кредит, бизнес будет анализироваться по нескольким параметрам – финансы, деловая репутация и кредитная история. Чем больше бизнес, тем подробнее происходит анализ, - пояснил Дмитрий Важенин, заместитель управляющего Головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк.

Нефинансовая поддержка бизнеса

Помимо финансовых предложений клиентам предлагают продукты экосистемы Сбера для предпринимателей. Среди популярных сервисов - электронный документооборот, «Юрист для бизнеса», бухгалтерия для ИП.

Обмен документами с государственными органами в электронном виде - это удобная услуга для экономии времени. Она позволяет оперативно работать с документацией и отказаться от архивов и курьеров.

- Сейчас самый дорогой ресурс – это время. Мы предоставляем клиентам возможность не ходить в налоговую, а подавать документы в электронном виде. Это особенно актуально стало в период пандемии, и сейчас предприниматели уже прочувствовали, насколько это удобно, - добавила Наталья Красулина.

«Юрист для бизнеса» - сервисная услуга для предпринимателей. Воспользоваться ей можно единоразово, раз в неделю или несколько раз в день. Плюс этого сервиса в том, что предприниматель может не брать в штат юриста, а пользоваться сервисом от «Сбера» по необходимости.

- Мы понимаем, что любое новшество может вызывать настороженность, поэтому клиентам предлагаем воспользоваться услугой, так сказать, пробно. То есть предприниматель может провести пару операций, посмотреть, сравнить и в будущем пользоваться юридическими услугами у нас, - добавила Наталья Красулина.

Еще один нефинансовый сервис - бухгалтерия для ИП. Он позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет автоматизировано и из любой точки мира. Предусмотрен сервис для ИП на УСН 6%. Предприниматель, не имея специальных знаний через этот сервис может рассчитать налоги и взносы, авансовые платежи и прочее.

В качестве поддержки своих работников бизнесмены могут воспользоваться сервисами телемедицины от компании «СберЗдоровье». Круглосуточно врачи консультируют клиентов в режиме онлайн и проводят очные приемы.

Также в числе нефинансовых сервисов - проверка контрагентов от компании «Корус Консалтинг СНГ». Предприниматель может получить всю информацию о потенциальном партнере и оценить возможные риски. Составить рейтинг собственной же компании поможет сервис «СберРейтинг».

Поддержка предпринимателей, особенно в такое непростое время – один из приоритетов «Сбера». Бизнесменам помогают развиваться, расти и повышать финансовую грамотность. В этой связи 27 мая на платформе sberbusiness.live пройдет онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса». На форуме спикеры будут разбирать реальные ситуации двух хабаровских предпринимателей и поделятся инструментами для эффективного ведения бизнеса. Зарегистрироваться на бесплатное мероприятие может любой представитель бизнес-сообщества.