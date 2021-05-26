Всех спасли, но не каждый выжил во время учений на железнодорожном вокзале в Хабаровске

Всех спасли, но не каждый выжил во время учений на ЖД вокзале в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

26 мая в Хабаровске «обрушились» несущие конструкции цокольного этажа железнодорожного вокзала. Под «завалами» оказались 15 человек. Именно такую легенду услышали сотрудники правоохранительных органов, охраны, пожарные и медики. Подземный переход временно превратился в зону повышенной опасности. Главным местом проведения учений стал зал ожидания.

Первыми на месте обрушения к работе приступили сотрудники полиции и транспортной безопасности. Так как дежурные отряды сотрудников находятся в здании вокзала в круглосуточном режиме, первую помощь начали оказывать именно они. В то же время информация о чрезвычайной ситуации поступила на пульт пожарной охраны.

Всех спасли, но не каждый выжил во время учений на ЖД вокзале в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- В целом, чтобы добраться до места ЧП, пожарным дается максимум 10 минут, - уточнил Алексей Фомкин, заместитель главврача Хабаровского территориального центра медицины катастроф.

Всех спасли, но не каждый выжил во время учений на ЖД вокзале в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Примерно столько и ехали три пожарные машины. Доехав к месту завала и получив всю необходимую информацию, пожарные надели противогазы и отправились в подземный переход. По всему залу ожидания разбросало «пострадавших». У каждого к одежде прикреплена табличка с диагнозом и симптомами. Кого-то завалило, другие не могли пошевелиться. Вслед за пожарными приехали две машины скорой помощи, из них одна - реанимационная.

Всех спасли, но не каждый выжил во время учений на ЖД вокзале в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Одна из главных ошибок, которую допускали участники учений - первыми брали «легких» пациентов с незначительными повреждениями мягких тканей. А истекающих кровью оставляли на потом, - рассказала Анна Катик, заместитель главного врача по оперативной работе Хабаровского территориального центра медицины катастроф.

Таким образом, те, кто нуждался в оперативной помощи, но не получили ее, в реальных условиях могли бы погибнуть.

- Радует, что подобную ошибку допускали далеко не все. Замечания по этому пункту у меня есть к представителям транспортной безопасности, - продолжила Анна Катик.

Эксперты центра медицины катастроф внимательно следили за каждым действием участников учений. Вот пожарные убирают завал. Если все выполнено верно, судья сообщает: «Можете подойти к пострадавшему».

Всех спасли, но не каждый выжил во время учений на ЖД вокзале в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Я лежал достаточно долго, даже спина затекла. У меня было повреждение шейного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга. Я не мог пошевелить шеей из-за сильных болей, не помнил, что произошло. Лежал среди обломков, у меня кружилась голова, меня сильно тошнило, - рассказал Андрей Никитенко, один из «пострадавших», студент третьего курса Хабаровского государственного медицинского колледжа.

В течение часа все последствия «завала» были ликвидированы, а «пострадавшие» доставлены в лечебные учреждения.

- В предыдущий раз такие масштабные учения проходили у нас в 2018 году. За прошедшее время заметны позитивные изменения в уровне знаний по оказанию первой помощи. Сегодня сотрудники ведомств оказали первую помощь пострадавшим пассажирам в ходе ЧС на железнодорожном вокзале. Главная цель таких учений - это усовершенствование навыков специалистов различных служб по оказанию первой помощи до прибытия скорой помощи и взаимодействие всех оперативных служб. Все цели выполнены в полном объеме, - подчеркнул Алексей Фомкин.

Всех спасли, но не каждый выжил во время учений на ЖД вокзале в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

На учениях эксперты выделили явных лидеров. Но без ошибок, естественно, не обошлось.

- Наиболее профессионально, качественно и грамотно отработали работники противопожарной службы - пожарные части №35 и №1. Они неоднократно участвуют в таких учениях, и с 2018 года усовершенствовали свои навыки. А вот наибольшее количество замечаний к сотрудникам полиции и охраны. Они не дифференцировали, кому необходимо оказать помощь в первую очередь, - уточнила Анна Катик.

Всех спасли, но не каждый выжил во время учений на ЖД вокзале в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Эксперты отметили, что такие учения и полноценное обучение в центре медицины катастроф важны для многих людей, так как в случаях возникновения ЧП первую помощь оказывает тот, кто находится ближе всех.