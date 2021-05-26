Фестиваль «Амурские волны» стартовал в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске вчера, 25 мая, был дан старт девятому международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны». Первым на сцену хабаровского краевого музыкального театра вышел Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.

На мероприятие собрался полный зал театра, насладиться выступлениями пришли жители и гости Хабаровска. Руководил исполнением главный военный дирижер Тимофей Маякин.

Прежде чем начался концерт, первые лица фестиваля ответили на вопросы СМИ о предстоящем грандиозном мероприятии. Так, было озвучено, что практика привлечения на мероприятие детей действует уже три года. Причем дети все больше интересуются духовой музыкой благодаря традиционному фестивалю, проходящему в Хабаровске.

После пресс-конференции у входа в концертный зал была проведена церемония гашения почтовой открытки, изготовленной специально к фестивалю. Отправить открытку могли гости в любую точку.

На протяжении почти недели в городе пройдут мероприятия фестиваля, концерты и дефиле участников. Так, 26 мая, во второй день фестиваль пройдет на двух площадках - в ГДК и ДД «Русь». Каждое место встретит по два отделения и по два оркестра. На обеих площадках начало назначено на 19 часов. А 27 мая с 15:30 до 17:00 пройдет мастер-класс дирижера во дворце «Северное сияние». Также 27 и 28 мая с восьми и до десяти часов вечера пройдет концерт оркестров на площади Славы. Затем в эти два дня будет запущен праздничный салют. 29 и 31 мая с 18 до 20 часов гостей фестиваля ждут большие программы и представления участников в арене «Ерофей». В эти дни пройдут дефиле-представления оркестров-участников фестиваля. 30 мая с 11 до 12 часов с Комсомольской площади пройдут коллективы оркестра до площади Ленина, и здесь в полдень начнется грандиозный концерт, также посвященный дню города. Продолжится мероприятие до пяти часов вечера.