В Хабаровском крае проходят дождевые паводки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По сообщениям синоптиков, до конца первой декады июня уровень Амура у Хабаровска может подняться до 4,5 метров, что равно неблагоприятному явлению. На сегодняшний день, 27 мая, уровень Амура у Хабаровска достиг отметки в 377 сантиметров. Прирост за сутки небольшой – всего шесть сантиметров. Чтобы не упустить момент затопления дорог, территорий жилых домов и дачных участков, спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отправились в садовые сообщества Хабаровска. Ведь больше всего пострадать могут именно острова Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, где люди не только имеют дачные участки, но и проживают на постоянной основе.

В Хабаровском крае проходят дождевые паводки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Подходящие с Амурской и Еврейской автономной областей гребни паводка будут периодически повышать уровень воды. Стремительного спада, какой мы фиксировали раньше, не будет. Будут, конечно, некоторые замедления в росте уровня Амура, но в целом спада мы не ожидаем. Отчасти, рост Амура – это результат неустойчивых погодных условий. По опыту прошлых лет мы понимаем, что первые подтопления у нас начнутся с отметки в 390 сантиметров. При 4 метрах уже будут организованы дежурства для срочной эвакуации населения с островов. На Большом Уссурийском острове дежурства уже организованы. Пока мы готовимся к приходу большой воды на уровне 4-4,5 метров. Но мы готовимся к тому, что уровень может подняться и выше. Все прогнозы будут донесены заблаговременно, - рассказал Виталий Дарчия, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управления и антитеррористической деятельности.

В Хабаровском крае проходят дождевые паводки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Мониторинг с воздуха показал, что вода уже зашла в притоки и заливы островных территорий. Спасатели провели разъяснительную работу с населением и расклеили объявления, в которых говорится, что на период паводка хабаровчанам лучше бы покинуть острова, а ценные веди поднять на возвышенности.

В Хабаровском крае проходят дождевые паводки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас дождевые паводки проходят на всех реках края. Уровень воды повышен в среднем на 1,2-2 метра на реках Амур, Амгунь, Бурея, Тунгуска, Уссури. На других реках уровень подъема от 0,2 до 0,8 метра. Полностью от воды освободился поселок Переясловка.

В Хабаровском крае проходят дождевые паводки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

К 28-30 мая на реке Уда у села Удское вода может подняться до 7-7,5 метров, ожидаются подтопления низких мест. Кроме того, до 8,5 метров может подняться вода в реке Урми. Из-за этого может подтопить приусадебные участки в селах Кукан, Наумовка, Догордон. Также есть риск подтопления дороги между поселками Кукан и Догордон.