Без памяти о прошлом нет будущего: МТС организовала в Хабаровске благотворительный показ фильма

Кадр из фильма "Солдатик"

В хабаровском кинотеатре «Гигант» 26 мая прошла удивительная акция. Дети разных возрастов, их родители, учителя и наставники пришли сюда, чтобы прикоснуться к памяти Великой войны и получить заряд хорошего настроения.

«Память сквозь поколения» – так называется проект ПАО «МТС» и БФ «Система» и реализуется он во многих городах России. Проект образовательно-патриотический, он призван расширить знания молодого поколения о Великой Отечественной войне и ставит своей целью патриотическое воспитание подрастающих граждан, уважение к ветеранам, любовь и преданность Отечеству, сохранение истории своей страны, понимание важности мира. Передача исторической традиции осуществляется в игровой и познавательной форме. Так на втором этаже «Гиганта» для детишек был устроен военно-исторический квест «По городам воинской славы». В нем приняло участие около ста детей.

- Ребятам выдали фронтовые письма в форме треугольника. Их задача была доставить эту корреспонденцию через города-герои Москву, Сталинград, Ленинград, Курск и Днепропетровск. Для этого нужно было ответить на вопросы викторины. Например, как было имя женщины, первой получившей звезду Героя Советского Союза, кого Гитлер считал своим главным врагом, и почему немецкие захватчики думали, что Сталинград – это огромный город. Таким привычным для детей образом в игровой форме юные хабаровчане получили знания по военной истории, которая не отделима от истории нашей Родины. Дети убедились, что изучать историю – это не занудное зубрение цифр и дат, а интересное, современное и увлекательное занятие. Они узнали много интересных фактов о мужестве, отваге и находчивости, проявленных советскими народами на пути к Победе. Вы можете видеть, какую радость доставил детям квест. Конечно, не последнюю роль здесь сыграли вкусные подарки, приготовленные нашей компанией и партнерами. Квест, потом фильм «Солдатик», выход «в свет», знакомство со сверстниками – ребятня получила настоящий праздник, - говорит Наталья Экшенгер, директор МТС в Хабаровском крае.

МТС организовала в Хабаровске благотворительный показ фильма. Фото: Максим МОЛОТОВ

К кинопоказу присоединилось еще около двухсот гостей. Сюда пришли ветераны и труженики тыла, представители многих хабаровских детских домов, центров социальной помощи, малообеспеченные семьи – все с детьми. В зале присутствовали люди четырех поколений: от «детей войны» до детей современных.

- Людей, которые помнят войну, осталось совсем немного. Их уникальный опыт и видение жизни передается следующим поколениям. И мы рады видеть, что интерес к героическому недавнему прошлому не угасает. Ребята тянутся к памяти свершений своих прадедов как к сказке. Но эта сказка – правда, и она оживает на их глазах. Я напомню, что без памяти о прошлом у народа нет будущего. И наши дети получают эту память, учатся ее чтить и учиться на примерах предков – быть сильными, мужественными, благородными и верными, - сказала со сцены перед началом показа фильма Ирина Рощина, и. о. заместителя министра социальной защиты населения хабаровского края - начальника управления по вопросам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста.

МТС организовала в Хабаровске благотворительный показ фильма. Фото: Максим МОЛОТОВ

Перед началом фильма маленькая хабаровчанка Женя Федорюк рассказал стихотворение Михаила Вадимов «Еще тогда нас не было на свете». Пока эта кроха вдохновенно читала, в зале всхлипывали.

Фильм «Солдатик» повествует о шестилетнем мальчике Сереже Алешкове. Он потерял всех своих родных – они погибли во время налёта немецких самолётов. Парень попал в действующую армию, и изо всех сил старался быть храбрым и мужественным в самых опасных ситуациях. Фильм, безусловно, очень эмоциональный. Как призналась пенсионерка Наталья Павловна из центра работы с населением «Единство», «смотреть его без слез не получилось».

- Дети узнали историю Сережи Алешкова – полную трагизма и героизма. Надеюсь, они испытали гордость за подвиги своих прадедушек и прабабушек. Это важно для сохранения памяти о тех страшных и героических днях. Хорошо бы, чтобы они никогда не повторились. То, что это мероприятие состоялось, я хочу поблагодарить своих коллег, свою команду, — призналась директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Мероприятие в кинотеатре «Гигант» собрало более 350 гостей.