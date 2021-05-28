Татьяна Щелканова: «У меня на приеме из двадцати пациентов практически четверть с избыточным весом»

Татьяна Щелканова, детский врач-эндокринолог «Детской краевой клинической больницы» имени А. К. Пиотровича Фото: Сергей ПЯТКОВ

Фаст-фуд под запретом: каникулы грозят нарушениями в пищеварительной системе. Как правильно выстроить рацион питания, с какого возраста можно и нужно учить малыша есть здоровую пищу, как определить ожирение у ребенка ? Об этом и не только говорили с детским врачом-эндокринологом «Детской краевой клинической больницы» имени А. К. Пиотровича Татьяной Щелкановой.