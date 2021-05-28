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Общество28 мая 2021 6:57

Татьяна Щелканова: «У меня на приеме из двадцати пациентов практически четверть с избыточным весом»

Прямой эфир 28 мая на частоте 88,3 FM
Ульяна КОСКИНА
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Татьяна Щелканова, детский врач-эндокринолог «Детской краевой клинической больницы» имени А. К. Пиотровича

Татьяна Щелканова, детский врач-эндокринолог «Детской краевой клинической больницы» имени А. К. Пиотровича

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Фаст-фуд под запретом: каникулы грозят нарушениями в пищеварительной системе. Как правильно выстроить рацион питания, с какого возраста можно и нужно учить малыша есть здоровую пищу, как определить ожирение у ребенка ? Об этом и не только говорили с детским врачом-эндокринологом «Детской краевой клинической больницы» имени А. К. Пиотровича Татьяной Щелкановой.

Татьяна Щелканова, детский врач-эндокринолог «Детской краевой клинической больницы» имени А. К. Пиотровича

Татьяна Щелканова, детский врач-эндокринолог «Детской краевой клинической больницы» имени А. К. Пиотровича

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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