Сбили и вырвали коготь: на объездной дороге Хабаровска погиб бурый медведь. Фото: скриншот с видео.

Накануне в Хабаровском крае произошел очередной несчастный случай, связанный с дикими животными. На автодороге «Обход Хабаровска» обнаружен труп бурого медведя с отрезанным пальцем передней лапы.

- По нашей информации, медведя сбил кто-то из автолюбителей на объездной трассе. Что произошло с его пальцем, пока нам неизвестно. Так как это федеральная трасса, расследование по факту смерти медведя будут проводить сотрудники полиции. Мы готовы оказать им помощь, в случае необходимости, - рассказал Юрий Колпак, исполняющий обязанности начальника комитета министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Сбитая особь была достаточно крупного размера. Виновником ДТП может быть водитель как габаритного транспорта, так и обычной легковушки.

- Мишка просто нереально здоровый, - восклицают на видео очевидцы произошедшего.

Объездная трасса проходит вдоль лесного массива и присутствие там хищника вполне закономерно. Скорее всего, косолапый попросту прогуливался вдоль трассы. С какой целью виновник ДТП лишил бурого пальца – пока неизвестно.

Согласно уголовному кодексу РФ, по статье «Жестокое обращение с животными» водитель транспортного средства может получить как штраф в 80 тысяч рублей, так и лишиться свободы до трех лет.

Напомним, что в середине мая в одном из сел Хабаровского края произошла схватка не на жизнь, а на смерть с бурым медведем. Молодой парень хотел убить хищника, но тот дал ему отпор и убил охотника. Стоит отметить, что разрешения на охоту и использование оружия у погибшего не было.

А 30 мая в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева предположительно от кишечного заболевания погиб белый медведь Хабар.

Эксперты напоминают, что медведей и других диких животных категорически запрещено кормить, преследовать и дразнить. О подобной встрече лучше рассказать специалистам, а животных оставить в покое.