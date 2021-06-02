Денис Коцюк: «Ледовые поля не позволяют выловить сельдь в районе основного промысла» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Погодная аномалия внесла коррективы в промысел рыбодобытчиков Хабаровского края. В районах основного промысла образовались ледовые заторы. По прогнозам, в пределах Охотоморья можно добывать порядка 250 тысяч тонн сельди, в режиме нереста 24 тысячи тонн рыбы, которая приходит к побережью Хабаровского края. Между тем от того, какие будут метеоусловия, сложится успешность путины.

- Последние два года развития ледовой обстановки сказываются неблагоприятно на работе добытчиков. В самой западной и центральной частях Охотского моря льда нет, идут подходы к нерестилищам, - сообщил директор хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Денис Коцюк. - На севере есть заторы в районе поселка Охотск и вплоть до границы с Магаданом. В ближайшие десять дней специалисты будут наблюдать, как прошел нерест, и посмотрят, какие успехи у предприятий.

Денис Коцюк, директор Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Между тем настроение у рыбаков не лучшее. Это связанно не только с тем, что предприятия в этом году не смогут эффективно сработать, получить прибыль и выплатить заработную плату сотрудникам. Согласно федеральному закону, если компания в течение двух лет не освоила менее семидесяти процентов выделенных квот на вылов рыбы, то ее могут просто лишить доли.

- Предприятия не виноваты, ситуация форс-мажорная. Ставные неводы выставить невозможно. Сейчас работаем с постоянным профильным комитетом закдумы, чтобы внести в федеральное законодательство изменения, которые позволят оградить предприятия от лишения квот. Уже подготовлено обращение, - сообщил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. - Компании теряют финансовые ресурсы, которые потратили на подготовку промысла. Единственное место, где можно освоить рыбу - в лагуне Кухтуя. Это шесть тысяч тонн сельди.

Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

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