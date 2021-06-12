Точка поставлена: Хабаровский край получит свыше двух миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Хабаровский край получит свыше двух миллиардов рублей на расселение аварийного жилья. Фото: Правительство Хабаровского края

Вопрос о расселении жилья ветхого и аварийного фонда врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил в Москве еще в январе 2021 года. Тогда Михаил Дегтярев и руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин обсудили в параметры взаимодействия властей региона с госкорпорацией и подписали дополнительное соглашение. Оставалось подать заявку и следить за ее судьбой. 11 июня 2021 года заявку утвердили.

Речь идет о домах, признанными аварийными до 1 января 2017 года. Хабаровский край получит 2,23 млрд рублей на ликвидацию бараков, включенных в программу на 2022-2023 годы. Деньги регион сможет использовать сразу - и для строительства, и для приобретения квартир на вторичном рынке. Ограничений по лимитам в течение года не будет. Из бюджета региона добавится еще 952,35 млн рублей.

Расселение аварийного жилья – это одна из глобальных проблем, за решение которых Дегтярев взялся сразу после назначения на пост врио губернатора Хабаровского края. С присущей ему последовательностью, врио губернатора проработал этот вопрос с местными властями. В результате муниципальные образования приняли на своем уровне соответствующие программы. На уровне Федерации глава региона всячески поддерживал вопрос «на плаву», не давая ему лечь «под сукно», как это часто случается. Это привело к получению дополнительного финансирования на эти цели.

Немаловажно то, что Дегтяреву удалось убедить федеральный центр убрать лимиты на финансирование программы расселения в Хабаровском крае. На практике это означает, что регион сможет купить или построить для нужд, расселяемых столько жилья, сколько нужно, а не в рамках существовавшего ранее минимального годового лимита.